Serie C, girone B: il derby contro il Vicenza è del Padova Femminile!

Un bel poker per rilanciarsi e tornare a sorridere dopo un periodo non facile. Nel derby contro il Vicenza Femminile, il Padova di Montresor conquista tre punti molto importanti in ottica classifica, ma non solo. 4 a 2 il risultato finale al Via Vermigli, davanti ad una cornice di pubblico importante. Con questo successo le biancoscudate volano a quota 25 punti all'ottavo posto in classifica a +7 dalla zona playout.

Gara equilibrata sino alla mezz'ora, quando Panza su punizione porta avanti le padrone di casa. In chiusura di frazione c'è la prima rete di giornata di Spinelli. Al rientro in campo Ponte accorcia le distanze al 50', ma le padovane sono ispirate e sempre con Spinelli trovano prima il 3 a 1 al 52' e poi il poker al 31' con Martinuzzi. Inutile, se non a fini statistici, la rete di Ponte al 95' per fissare il risultato sul definitivo 4 a 2. La prossima settimana il Padova Femminile è atteso dall'impegno contro la penultima in classifica, il Condor Treviso, per un altro derby che si prospetta elettrico.



Questo il tabellino della sfida:

Padova: Parnoffi; Ciavatta, Fabbruccio (29’stBaroldi), Balestro, Rizzioli, Paladini, Michelon (15’st Spagnolo), Gallinaro (21’stPerego), Panza (10’stBiasolo), Spinelli, Martinuzzi. All.:Montresor

Vicenza: Ramon, Missiaggia, Grendene, Marchiori, Ponte, Paini (1’st Dekaj), Schiavo, Gobbato (29’st Romano), Lugato (42’stLazzari), Dal Lago (37’st Bonotto), Crespan, Pegoraro (14’st Zanettin). All.:Rizzolo.

Arbitro: Radovanovic di Maniago.

Reti. Pt: 31’ Panza (P), 45’ Spinelli (P); st: 5’, 50’ Ponte (V), 7’ Spinelli (P), 31’ Martinuzzi (P).