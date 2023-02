Serie D, calciomercato: Campodarsego, per la fascia sinistra c'è Abatneh dalla Lazio

Vice Oneto ed erede di Rubin. In casa Campodarsego la fascia sinistra si tinge di Canada con l'arrivo del classe 2004 Noah Abatneh in prestito dalla Lazio. Nativo di Toronto, classe 2004, Abatneh nel corso di questi anni si è distinto per una certa duttilità sulla fascia sinistra, come terzino puro o esterno a tutta fascia.

Cresciuto nel vivaio biancoceleste, il 18enne canadese è reduce da una prima parte di stagione in forza al Lamezia Terme, dove ha raccolto 4 presenze nel girone I di Serie D. Per lui anche tre presenze con la selezione Under 20 del Canada. Un rinforzo internazionale per il Campodarsego di mister Masitto, sempre molto attento ed oculato negli investimenti sui giovani. Sarà pronto per il debutto della prossima domenica contro il Montecchio Maggiore al Gabbiano? Ancora pochi giorni e si vedrà.