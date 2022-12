Serie D, calciomercato: la Luparense vola con l'ala albanese Merkaj

Olger Merkaj lascia il Trapani e si accasa all'ambizioso progetto tecnico della Luparense di mister Zironelli. Classe 1997, cresciuto nella Primavera della Sampdoria, le migliori stagioni dell'ala albanese sono state disputate con le maglie di Bra e Chieri in serie D. Vanta 42 presenze e 5 gol in Serie C, ma soprattutto è il giocatore in grado di saltare l'uomo tanto invocato da Zironelli in fase di mercato estivo.

Merkaj, giunto al Trapani nel corso della campagna estiva, in questa prima fase della stagione ha collezionato solo 10 presenze e siglato 2 reti nel girone I del campionato di Serie D.

Carattere da maneggiare con cura, l'esperienza al Trapani di Merkaj è stata segnata dal rigore sbagliato contro la Sancataldese, quando ha portato via la battuta al compagno Kosovan, facendosi parare il penalty da Dolenti.

Arriva a San Martino di Lupari con tanta voglia di riscatto e di fare il bene. In un campionato così livellato verso l'alto, il suo apporto con la maglia dei Lupi può fare veramente la differenza.