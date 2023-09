Serie D, Campodarsego-Bassano: domenica i biancorossi giocano ad Abano

Una notizia di giusto rilievo per gli appassionati di calcio dilettantistico padovano. Data l’indisponibilità del campo dello stadio Gabbiano di Campodarsego, la gara di campionato in programma domenica 24 settembre tra Campodarsego e Bassano si giocherà allo Stadio delle Terme di Monteortone, ad Abano. Il match, valevole per la terza giornata del campionato (girone C) inizierà alle ore 15.00.

Dopo i primi due turni il Campodarsego ha conquistato 4 punti, frutto di una vittoria interna contro il Mori Santo Stefano e del pareggio fuori casa nel bresciano contro l'Atletico Castegnato. Tre i gol segnati, uno solo subito, a tempo scaduto nell'ultimo turno in trasferta. In entrambe le sfide è andato a segno il giovanissimo classe 2005 Pavanello, gioiello della cantera del Campodarsego e trascinatore del reparto avanzato in campionat, nonostante l'età verdissima.