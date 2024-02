Calì risponde a Cupani, il derby tra Campodarsego e Luparense finisce in parità

Dalla ruota del Gabbiano esce fuori un pareggio nel derby tra Campodarsego e Luparense. Punteggio giusto al termine di una gara molto fisica, in cui lo spettacolo è stato pochino ad essere onesti. Nel primo tempo si sono visti le cose migliori, nella ripresa stanchezza e braccino l'hanno fatta da padrona. Meglio il Campodarsego a punti, ma la Luparense non ha rubato nulla, anzi, ha dimostrato di essere finalmente fuori dal tunner dei mesi scorsi e si preannuncia la mina vagante di questo rush finale. Per i ragazzi di Masitto la zona playoff resta sempre a porta di vittoria, appena tre punti, ma di certo serve uno scatto di qualità nelle prestazioni. Al netto delle assenze pesantissime della coppia difensiva Gerevini-Bajic, il Campodarsego può e deve fare di più.

La cronaca. Sotto gli occhi di addetti ai lavori del calibro di Emiliano Bonazzoli, appena esonerato dal Lecco, e Totò Di Nardo, parte meglio l'11 di Masitto, con Pavanello - in evidente involuzione nelle ultime partite - che trova subito sulla sua strada un superbo Groaz e sulla ribattuta Cupani sfiora il palo. La Luparense risponde al 18' con Vetere, ma Minozzi gestisce senza patemi. Ping pong continuo in questa fase, con Diarrassouba di testa che mette a lato sugli sviluppi di un calcio di punizione di Casella, mentre il solito Vetere da fuori area impegna Minozzi in una parata non semplicissima.

A questo punto la gara si impantana in mezzo al campo e rivede la luce nei 2 minuti che hanno sconvolto la gara. Al 43’ il Campodarsego passa: cross di Diarrassouba dalla sinistra e testa di Cupani che insacca sul secondo palo. La reazione della Luparense è puntuale, tanot che il pari arriva al 45' con Calì, abile ad insaccare sempre di testa alle spalle di Minozzi.

Nella ripresa la gara diventa - se possibile - ancora più maschia, tanto che gli unici sussulti arrivano come previsto nel finale. All'87' il grande ex Buongiorno spara centrale su Minozzi da ottima posizione, mentre in pieno recupero Prevedello sfiora il colpaccio per i padroni di casa, ma Groaz è in un pomeriggio di grazia e manda ai posteri un pareggio che cambia poco in classifica, ma fa morale per entrambe le squadre

Questo il tabellino della gara:



CAMPODARSEGO-LUPARENSE 1-1

PRIMO TEMPO 1-1



RETI: 43’ pt Cupani, 45’ pt Calì.

CAMPODARSEGO (4-4-2): Minozzi 6.5; Battilana 6, Mosti 6, Mboup 6, Ballan 6 (st 41’ Rao sv); Diarrassouba 7 (st 30’ Prevedello 6.5), Chajari 6, Casella 6.5, Cocola 6 (st 40’ Girardello sv); Pavanello 6, Cupani 7 (st 1’ Segalina 6, 31’ Barzaghideanu sv). All. Masitto.



LUPARENSE (3-5-2): Groaz 7; Lo Duca 6, Carboni 6, Semenzato 6; De Zen 6, Vetere 6.5 (st 24’ Gabbianelli 6), Graziano 6, Callegaro 6.5 (st 27’ Arduini sv), Blesio 6; Bianco 6.5 (st 1’ Buongiorno 6), Calì 7 (st 39’ Romano sv). All. Bagatti.

ARBITRO: Garbo di Monza.

NOTE: spettatori 400 circa; espulsi: nessuno; ammoniti: Bianco, Cazzaro, Calì; calci d’angolo: 6-3 per la Luparense; minuti di recupero: pt 2, st 4.