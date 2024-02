Serie D girone C, risultati e classifica 23°giornata: botta e risposta nel derby, Este a ritmo lento

Poche emozioni e pochi gol nel girone C. Il derby padovano tra Campodarsego e Luparense finisce in parità, 1-1. Gara fisica e bruttina al Gabbiano, con il Campodarsego a menare le danze e trovare il vantaggio al 43' con Cupani. Per l'attaccante biancorossa quinta rete in campionato. La risposta degli uomini di Bagatti è istantanea e il pari perviene due minuti dopo con l'eterno Calì, alla prima rete con la maglia dei Lupi. In classifica cambia poco per entrambe, sempre separate da 2 punti. Pareggio casalingo senza gol e con poche emozioni per l'Este contro il Breno.



Ecco tutti i risultati della 22°giornata del campionato di Serie D girone C, quinto turno del girone di ritorno:

Adriese-Monte Prodeco 1-2 1' st Chinellato (M), 41' st Moretti (A), 43' st Thiam (M)

Campodarsego-Luparense 1-1 43' pt Cupani (C), 45' pt Calì (L)

Cjarlins-Union Clodiense 1-0 48' st Lucatti

Dolomiti Bellunesi-Atletico Castegnato 2-0 45' pt Baldassar (D), 48' pt De Paoli (D)

Este-Breno 0-0

Mestre-Treviso 1-0 24' pt Brigati (M)

Mori Santo Stefano-Bassano 0-0

Portogruaro-Montecchio 2-2 24' pt Nicoloso (P), 45' pt Bertaso (M), 18' st Bigolin (M), 19' st Zanotel (P)

Virtus Bolzano-Chions 0-3 40' st autogol, 42' st Carella (C), 46' st Bolgan (C)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 56, Treviso 44, Dolomiti Bellunesi 41, Bassano 39, Portogruaro 36, Mestre 34,​ Este 33, Campodarsego 33, Chions 32, Monte Prodeco 32, Luparense 31, Montecchio Maggiore 30, Atletico Castegnato 26, Adriese 24, Breno 21, Cjarlins Muzane 19, Mori Santo Stefano 15, Virtus Bolzano 9



Prossimo Turno: Atletico Castegnato-Este, Breno-Virtus Bolzano, Chions-Mori Santo Stefano, Cjarlins Muzane-Mestre, Luparense-Bassano, Monte Prodeco-Dolomiti Belunesi, Montecchio-Campodarsego, Treviso-Adriese, Union Clodiense-Portogruaro