Serie D: domenica torna la sfida infinita, il derby Campodarsego-Luparense

Continuità contro rivoluzioni, Pagin contro Zarattini, Masitto contro Bagatti, insomma in poche parole Campodarsego contro Luparense. A distanza di quattro mesi e tre giorni, domenica torna il super derby della provincia padovana in Serie D girone C. Calcio d'inizio alle ore 14:30 al Gabbiano di Campodarsego. L'ultima volta nella tana dei ragazzi di Masitto era maggio scorso in finale playoff: quella volta vinse Pagin, grazie ad una doppietta di Buratto, ora titolarissimo e futuro campione del girone C - a meno di imprevisti incredibili - con l'Union Clodiense. Altri tempi, altri giocatori. Stavolta chi vincerà?



Come ci arriva il Campodarsego

La squadra di Masitto ha passato momenti migliori e arriva al derby in maniera simile alla gara d'andata poi vinta al Casée per 2 a 1 sugli uomini all'epoca di Coletti. Nel 2024 la squadra biancorossa ha vinto solo una volta, contro il Mori Santo Stefano lo scorso 6 gennaio, ma da quel momento la luce si è spenta. Tre sconfitte in cinque gare, di cui due di fila contro Dolomiti Bellunesi e Monte Prodeco, entrambe per 0-1, sono state decisamente mal digerite dall'ambiente, con la zona playoff che si è allontanata di poco, appena 3 punti. Masitto non trova la vittoria al Gabbiano da più di due mesi, dal 3 a 0 datato 10 dicembre contro il Portogruaro, a testimonianza della delicatezza del periodo. La sosta avrà fatto bene ai biancorossi? Di sicuro uno dei temi di questo 2024 in casa Campodarsego è ritrovare la vene realizzativa della squadra, con il gol che manca da ben 3 partite. Per carità le occasioni ci sono sempre, ma la fase finalizzativa latita. Il golden boy Pavanello (6) dal momento in cui ha firmato per la prossima estate con il Pisa, ha tirato incosciamente i remi in barca, mentre il trio Diarrassouba (4), Cupani (3) e Cocola (3) è sempre vivace, ma sta vedendo poco la porta nonostante numeri di tutto rispetto. Sia chiaro, non è tutto da buttare e mai dare per morto il Campo.

6°Posto in Classifica

Punti Fatti: 32

8 Vittorie 6 Sconfitte 8 Pareggi

26 gol fatti 19 gol subiti

Come ci arriva la Luparense

A San Martino di Lupari si vola sulle ali dell'entusiasmo dopo 3 vittorie di fila pre sosta che hanno rasserenato tutto l'ambiente, allontanando l'incubo playout. Dopo due mesi di esperimenti, Bagatti ha trovato il bandolo della matassa dalla sfida vinta all'ultimo secondo contro l'Adriese con un 3-4-3 molto liquido. Sarà il derby del ritorno al Gabbiano di bomber Buongiorno, lo scorso anno capocannoniere del girone C proprio con il Campodarsego, da novembre punta di diamante dello scacchiere tattico dei Lupi. Nelle tre affermazioni consecutive, Buongiorno ha messo a segno due reti, entrambe su rigore, dimostrando il motivo per cui è ancora tanto rimpianto in casa Campo. Da segnalare tra i sanmartinari le prestazioni di Blesio, due gol anche per lui nelle ultime tre, ma soprattutto a suo completo agio nel ruolo di esterno tutta fascia a sinistra. Intuizione di Bagatti, anche se il giocatore era stato scelto l'estate scorsa dall'occhio clinico del ds dimissionario Davide Gabrielli. I Lupi si trovano a -2 dai biancorossi e sognano il sorpasso al Gabbiano. Ce la faranno?