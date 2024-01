Serie D girone C, risultati e classifica 21°giornata: Luparense ed Este ok, Campodarsego k.o

Girone C

Serie D Girone C

Luparense definitivamente ripartita, Este che irrompe ai piedi della zona playoff, mentre il Campodarsego perde nello scontro diretto per il terzo posto contro la Dolomiti Belluesi. Bagatti non si ferma più e grazie a due reti nei primi 23' di due difensori, rispettivamente Semenzato e Belsio, espugna per 2 a 1 il campo della Virtus Bolzano. Di Bounou la rete dei locali, intanto i Lupi risalgono lontano dai playout con 27 punti. Succede tutto nella ripresa al Nuovo Comunale di Este, con gli uomini di Pagan protagonisti di un successo pesantissimo grazie a Franzolin e De Vido. I giallorossi, con questo successo, agganciano il Campodarsego a quota 32. Proprio gli uomini di Masitto vengono beffati al Gabbiano nel finale da Cossalter.

Ecco tutti i risultati della 21°giornata del campionato di Serie D girone C, quarto turno del girone di ritorno:

Adriese-Bassano 0-1 13' st Taiwo

Campodarsego-Dolomiti Bellunesi 0-1 39' st T. Cossalter

Cjarlins Muzane-Treviso 1-2 39' pt Lucatti (C), 42' st De Respinis (T), 45' st De Respinis (T)

Este-Montecchio 2-1 6' st Franzolin (E), 34' st De Vido (E), 43' st Valenti (M)

Mestre-Chions 2-0 39' pt Viviani, 10' st Brigati

Mori Santo Stefano-Atletico Castegnato 0-1 44' pt Costanzo

Portogruaro-Monte Prodeco 2-1 2' pt Nicoloso (Por), 11' st Andrea Rossi (Po), 37' st Thiam (Mon)

Union Clodiense-Breno 1-1 15' pt Aliu (U), 42' st Vita (B)

Virtus Bolzano-Luparense 1-2 14' pt Semenzato (L), 23' pt Blesio (L), 30' st Bounou (V)

La classifica aggiornata

Union Clodiense 53, Treviso 43, Dolomiti Bellunesi 38, Bassano 36, Portogruaro 34, Este 32, Campodarsego 32, Mestre 28,? Luparense 27, Chions 26, Monte Prodeco 26, Montecchio Maggiore 26, Atletico Castegnato 25, Adriese 24, Breno 20, Cjarlins Muzane 15, Mori Santo Stefano 14, Virtus Bolzano 9



Prossimo Turno: Atletico Castegnato-Cjarlins Muzane, Bassano-Dolomiti Bellunesi, Breno-Mestre, Chions-Adriese, Luparense-Mori Santo Stefano, Monte Prodeco-Campodarsego, Montecchio Maggiore-Virtus Bolzano, Treviso-Portogruaro, Union Clodiense-Este