Campodarsego, ancora una sconfitta! L'ex Chinellato beffa gli uomini di Masitto

La vendetta dell'ex Chinellato si abbatte sul Campodarsego. Gli uomini Masitto proseguono il momento difficile in campionato raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle ultime quattro, con zero gol fatti nelle ultime tre partite. Dopo la Dolomiti Bellunesi domenica, questa volta a fare festa è il Monte Prodeco di Chinellato, puntero sbolognato in maniera silenziosamente rumorosa - e senza troppi complimenti - dalla società del presidente Pagin nel mercato di novembre. I biancorossi, con una gara in più, restano a 2 punti dalla zona playoff e sono attesi tra 16 giorni dal derby al Gabbiano contro la Luparense.

La Cronaca

Dopo un salvataggio in avvio di Minozzi, è Diarrassouba a rendersi protagonista per la prima volta per il Campodarsego con una conclusione datata 8’, respinta da Fontana. Alla mezz’ora è Segalina a provarci per i biancorossi, ma il suo tiro è deviato in corner. Il Campodarsego spinge e al 44’ sfiora il vantaggio: cross di Diarrassouba per il colpo di testa di Mosti che termina di un soffio fuori. Al 2’ di recupero di fatto l’unica conclusione, si fa per dire, del Monte Prodeco, con Zago che calcia altissimo. Termina così un primo tempo che vede il Campodarsego fare la partita, costruire occasioni da gol e non trovare la via della rete.

Nella ripresa passa subito in vantaggio il Monte Prodeco. Al 5’ è Chinellato a portare avanti in padroni di casa per il più classico dei gol dell'ex. La reazione del Campodarsego non si fa attendere e all’8’ è Mosti a provarci, ma la palla termina alta. Al 10’ Bajic salva su una incursione di Crestani. Al 24’ è Gerevini su punizione a impegnare Fontana in corner. Passano 4’ e Pavanello con un rasoterra calcia di poco sul fondo. Al 36’ Minozzi salva su una conclusione di Biral. Passa un minuto e il Campodarsego ci riprova con un colpo di testa di Cupani su azione di calcio d’angolo. Al 41’ ci prova Diarrassouba con un tiro che finisce però alto. Al 42’ i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Guifo Bogne. Nel recupero è forcing per i biancorossi che ci prova con Bajic e Mosti, ma alla fine la sfera finisce sul fondo. L’ultima chance è per Sofia, al 7’ di recupero, ma la palla non entra.

Il tabellino della gara nel trevigiano:

MONTE PRODECO-CAMPODARSEGO 1-0

MONTE PRODECO: Fontana, Ermas (35’ st Devcic), Brero (25’ pt Guifo Bogne), Gurumi, Zago (30’ st Afi), Chinellato (34’ st Abdulai), Crestani, Fornari, Fabbian, Pilotto, Biral. Allenatore: Angelo Vernucci.

CAMPODARSEGO: Minozzi, Battilana, Ballan, Casella (31’ st Cupani), Bajic, Gerevini, Cocola (39’ st Sofia), Mosti, Pavanello, Diarrassouba, Segalina (14’ st Chajari). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Traini di San Benetto del Tronto.

RETE: 5’ st Chinellato.

NOTE: Espulso al 42’ st Guifo Bogne nel Monte Prodeco. Ammoniti: Fontana, Fabbian, Gurumi, Gerevini. Angoli: 14-1 per il Campodarsego. Recupero: 2’ e 7’.