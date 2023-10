Ad Este non si passa! L'Union Clodiense si inchina a Caccin e alla legge del Nuovo Comunale

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Este Calcio

Ti aspetti De Vido o Moscatelli, ma alla fine spunta la testa del capitano di mille battaglie, Giacomo Caccin, a decidere il big match della quinta giornata di campionato tra Este e Union Clodiense. La squadra di mister Pagan, grande ex della sfida, dopo lo scalpo prestigioso del Treviso, piega un'altra contender al trono del girone C della Serie D, al termine di una gara spigolosa, poco spettacolare, ma decisamente appagante per i 3 punti portati a casa. È la dura legge del Nuovo Comunale.

Questa volta i giallorossi sanno soffrire, contengono le iniziali sfuriate dei clodiensi, ex leader della classifica, e su azione da corner passano al 41' del primo tempo con l'ex Cittadella Caccin. Nella ripresa tanto equilibrio Un'affermazione pesantissima, che mette l'Este sulla scia della zona playoff a quota 8 punti, ad una sola distanza proprio dal Treviso vittorioso a Portogruaro, che occupa l'ultima posizione disponibile per l'off season.