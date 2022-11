Serie D, girone C: gli arbitri della decima giornata

Decima giornata di campionato ad alta quota per le squadre padovane in Serie D girone C. La Luparense e il Campodarsego, seconde in classifica, sono chiamate a vincere per non perdere il passo della capolista Union Clodiense. Gli uomini di Zironelli sono attesi dalla trasferta contro il migliore attacco del girone, la Virtus Bolzano. Rossoblu alla ricerca della quarta vittoria consecutiva con un reparto d'attacco in grande spolvero nelle ultime sfide. In cerca di riscatto il Campodarsego contro il Levico Terme. La trasferta di Caldiero si è rivelata avara di soddisfazioni per gli uomini di Masitto, che sperano di riprendere il feeling con i tre punti fin da domenica. Secondo impegno di fila in casa per l'Este, chiamato ad invertire il trend di questi ultimi 10 giorni. Contro il Caldiero, c'è un risultato a disposizione: la vittoria.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Levico Terme - Arbitro: Francesco Gai di Carbonia (Spizuoco-Massa)

Este-Caldiero - Arbitro: Stefano Ranieri di Como (Mezzalira-Franzoni)

Virtus Bolzano-Luparense - Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (Castellari-Girgenti)