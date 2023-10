Luparense, che succede? Il Bassano passa con Taiwo Olonisakin

Niente da fare al Mercante di Bassano per la Luparense, sconfitta per 2-1 dagli uomini di Nichele. Secondo stop consecutivo per Coletti, a cui non basta un finale di secondo tempo ad una sola porta per avere la meglio sui berici. La situazione in classifica resta fluida, con 12 punti e la zona playoff nel mirino con una migliore differenza reti rispetto al Campodarsego (+4 per i Masitto boys, +3 per i Lupi), ma le sconfitte in campionato sono già 3. Non poche per una squadra che punta a fare un campionato importante, se possibile il più in alto possibile.

Onore a Nichele e il suo Bassano, protagonista di una gara ordinata e pragmatica. Succede tutto nei primi 30'. Nemmeno il tempo di sedersi e al 2' i padroni di casa trovano subito il vantaggio con Sagrillo. Il ritorno di Bangal al centro dell'attacco è manna per Coletti e lo si vede al 14' quando propro l'ex Alcione lotta su una palla contesa servendo l'assist per De Cerchio, che con una conclusione precisa punisce Costa. É il pari dei Lupi e per De Cerchio il terzo sigillo stagionale. I Lupi riprendono coraggio e al 23' con Vetere sprecano un pallone che doveva essere calciato solo in rete. Gol sbagliato, Luparense punita. Rolim dalla bandierina pesca la testa di Olonisakin per il 2 a 1 del Bassano. La squadra di Nichele è l'elogio del pragmatismo, la Luparense dello spreco, tanto che nei minuti restanti della prima frazione rischia di capitolare sotto i colpi di Chia (solo esterno della rete) e Fagan (palla a lato di pochissimo).

Nella ripresa Coletti sostituisce subito tre giocatori lanciando un chiaro messaggio ai suoi ragazzi che viene recepito a metà dai suoi. Nella prima parte di ripresa l'equilibrio è sovrano, mentre dal 72' in poi inizia a succedere di tutto. Nell'ordine, Bangal spreca a tu per tu con Costa, quattro minuti Schimmenti e Grandis buttano via occasioni preziose per il pari, mentre al 90' Bangal non riesce a coordinarsi per la conclusione in piena area. Finisce così 2-1 per il Bassano, mentre per la Luparense la settimana prossima arriva al Casée è tempo di big match contro la Dolomiti Bellunesi, sconfitta in casa dall'ex erede di Roberto Baggio, ai tempi del Brescia, Lorenzo Tassi, ora in forza al Monte Prodeco.

Questo il tabellino della gara del Mercante:

Bassano: Costa, Seno, Rossi (63' Cunico), Rolim De Geneva (68' Raicevic), Marchiori, Stefanelli, Bordignon, Sagrillo, Fagan (93' Peotta), Olonisakin (85' Forte), Chia (68' Ongaro). All. Nichele

Luparense: Roberto (45' Ballato), De Zen (91' Marrone), Carboni, Grandis, Bangal, De Cerchio, Puca, Colazzilli, Leveque, Vetere (45' Schimmenti), Romizi (45' Ferrara). All. Coletti

Marcatori: 2' Sagrillo (B), 14' De Cerchio(L), 30' Olonisakin

Ammonizioni: Bordignon (B), Bangal (L), Marchiori (B), Rolim (B), Puca (L)