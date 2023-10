Vincenzo Italiano: «Quando ho capito che sarei diventato un allenatore? Negli allievi della Luparense San Paolo nel 2015-2016...»

Chissà com'erano quelle partitelle del giovedì pomeriggio a San Martino di Lupari nella stagione 2015-2016. Da una parte la Luparense San Paolo dei grandi, diretta da Enrico Cunico, dall'altra parte gli Allievi rossoblu allenati da un certo Vincenzo Italiano. A naso uno spettacolo impagabile. Lo stesso Italiano, tecnico della Fiorentina, finalista lo scorso anno in Conference League e Coppa Italia, ricorda in un'intervista al quotidiano torinese "La Stampa", l'importanza dell'esperienza vissuta alla corte del presidente Zarattini: «Quando ho capito che sarei stato allenatore? Era il 2015, alla Luparense San Paolo. Prima squadra in Serie D, io con gli Allievi. In partita ci riuscivano tutte le cose provate in settimana. Ho capito che la strada era giusta».

Vincenzo Italiano da sempre molto legato al Veneto anche da calciatore, in particolare Verona (Hellas e Chievo) e Padova, ha ricordato con piacere come il suo apprendistato da allenatore sia avvenuto proprio nella provincia padovana. Prima i giovani rossoblu, poi la Vigontina San Paolo in serie D, a due riprese, nel 2016-2017, fino al salto all'Arzignano la stagione dopo. Esperienze formative, di valore, che l'hanno portato ad essere il tecnico in ascesa di oggi.

Chissà se un percorso simile sarà capace di farlo anche Tommaso Coletti, attuale condottiero della prima squadra Luparense. Le idee di gioco moderne, fluide, votate all'attacco dell'ex tecnico del Vastogirardi richiamano inevitabili paragoni con quelle di Italiano. Coletti in realtà si ispira più a De Zerbi, suo tecnico nel Foggia dei miracoli tra il 2015 e il 2017. La giovane età del nativo di Canosa, solo 39 anni, è un motivo in più per immaginarlo in Serie C molto presto. Magari proprio alle guida della Luparense: al netto delle sconfitte interne con Mestre e Campodarsego, i suoi Lupi sono ad appena a 4 punti dalla vetta del girone C della Serie D occupata dalla Dolomiti Bellunesi e ai 16esimi di finale in Coppa Italia. Vuoi vedere che l'occhio lungo del presidente Zarattini, questa volta ben supportato dal suo ds Gabrielli, ci ha ancora visto giusto come nel 2015 con Italiano?