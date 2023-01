Serie D, girone C: Campodarsego all'ultimo tuffo, è pari a Cartigliano

Il Campodarsego parte con il piede giusto, raccogliendo un pareggio all'ultimo respiro sul difficile campo del Cartigliano. Altalena di emozioni e rincorse durante tutto il match per i biancorossi, andati in svantaggio due volte e capaci due volte di rimontare con cuore, grinta ed abenagazione. Mister Masitto può tornare a casa soddisfatto perché i suoi ragazzi non hanno mai mollato, anche se gli approcci ai tempi sono da rivedere in termini di concentrazione e tenuta mentale. La classifica è in linea con le aspettative, 26 punti in piena zona playoff, gli inserimenti dei nuovi procedono spediti, tutto lascia presagire grandi cose per il Campodarsego in questo girone di ritorno.

I gol di Barzon e Scapin in avvio di primo e secondo tempo sono figli di sbandate e letture difensive rivedibili, con Barzon e Thomas Scapin puntuali nel punire le disattenzioni dei biancorossi. Preso lo schiaffo, in ambo i casi, ecco la reazione. Sugli scudi i soliti Orlandi e Diarrassouba, autentici folletti imprendibili per le difese avversarie, mentre Alluci continua a dimostrare il motivo per cui Masitto lo adora. Il gol del momentaneo 1-1, nel primo tempo, è un mix di freddezza e spirito di osservazione da grande attaccante. Peccato Alluci sia di professione centrocampista centrale! Il pareggio definitivo dei biancorossi è figlio di una mossa d'altri tempi. Perez, ruolo difensore centrale, entra in campo come attaccante per prendere tutti i palloni di testa. Un po' come faceva Mourinho con Terry al Chelsea nella sua prima avventura londinese. E al 95' la mossa paga i suoi dividendi: Buongiorno si traveste per un pomeriggio in versione assistman e pennella un pallone per il tuffo di testa di Perez. Finisce 2-2, ed è giusto così.

Questo il tabellino della gara del Fair Play di Cartigliano:

CARTIGLIANO-CAMPODARSEGO 2-2

CARTIGLIANO: Melone, Pilotto, Stevanin (36′ st Di Gennaro), Pregnolato, Miniati, Buson, Tonin (10′ st Bordignon), Brugnolo, Scapin (36′ st Gobbetti), Barzon (46′ st Lunardon), Trento.

A disposizione: Chiarello, Boudraa, Griggio, Pan, Dixon.

Allenatore: Ferronato.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (14′ st Girardello), Ballan, Guitto, Farabegoli, Buratto, Diarrassouba (34′ st Michelotto), Alluci (40′ st Perez), Buongiorno, Orlandi (14′ st Rivi), Cupani (14′ st Prevedello).

A disposizione: Minozzi, bertazzolo, Negrin.

Allenatore: Masitto.

Arbitro: Batini di Foligno.

Reti: 6′ pt Barzon, 16′ pt Alluci, 7′ st Scapin, 50′ st Perez.

Note: ammoniti Stevanin, Miniati, Bordignon, Farabegoli e Michelotto. Calci d’angolo 4-4. Recupero 0′ e 7′.