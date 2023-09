Il Campodarsego rimbalza sul muro del Bassano, solo pari a Monteortone

Solo un pareggio per il Campodarsego nella terza giornata del campionato di Serie D girone C contro il Bassano di Pontarollo. Eccezionalmente nella cornice dello Stadio delle Terme di Monteortone, i biancorossi portano a casa un punto al termine di una gara decisamente complessa. Polveri bagnate per Chinellato, Pavanello e Cupani, a cui non è bastato il solito super supporto di Diarrassouba. Onore al Bassano di Pontarollo, compagine decisamente arcigna e ben organizzata difensivamente. Una bella rivincita per Seno, sedotto e abbandonato proprio dal Campodarsego durante l'estate e protagonista di una grande partita in terra aponense, e per Taiwo Olonisakin, tra i più pericolosi in casa berica.

Parte bene il Campodarsego, che al 10’ ha la prima palla gol del match. Punizione poco fuori dall’area di rigore di Oneto, traiettoria tesissima e Papagno si deve allungare sulla sua sinistra per deviare la conclusione. Al 23’ il Campodarsego passa con il gol di testa di Pavanello, ma per l’arbitro Francesco Masi di Pontedera il baby biancorosso è in posizione di fuorigioco. Il primo squillo del Bassano arriva al 34’: azione personale di Olonisakin che serve Ongaro che sottomisura conclude, ma Minozzi respinge, la sfera arriva a Simeoni che calcia alto. Super chance per il Campodarsego: cross di Rao dalla sinistra, torre sul secondo palo di Chinellato per Diarrassouba, che da pochi passi spara alto a portiere praticamente battuto. Il primo tempo termina allora sullo 0-0 con un ottimo Campodarsego in campo.

Nel secondo tempo il primo acuto arriva al 6’ con il tiro del capitano Oneto che dal limite calcia alto. All’11’ si rivede il Bassano: cross dentro dalla sinistra di Bordignon, Minozzi respinge e poi la difesa di casa rinvia con Diarrassouba. Al 17’ punizione di Gerevini per la testa di Cupani, ma Papagno respinge e salva gli ospiti. La gara poi prosegue con il Campodarsego che prova qualche buona incursione, ma la difesa bassanese tiene e riparte senza concedere grosse chance ai biancorossi. Finisce 0-0 e la prossima giornata il Campo è chiamato all'impresa sul campo della Dolomiti Bellunesi, seconda in classifica e reduce dalla vittoria netta in trasferta sul Mori Santo Stefano.

Questo il tabellino del match dello Stadio delle Terme

CAMPODARSEGO-BASSANO 0-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Demo (1’ st Cupani), Rao, Casella (40’ st Duse), Bajic, Gerevini, Cocola (27’ st Sylla), Oneto, Chinellato (1’ st Mosti), Diarrassouba, Pavanello (34’ st Prevedello). Allenatore: Cristiano Masitto.

BASSANO: Papagno, Seno, Ongaro (44’ st Bakoko), Rolim (15’ st Fagan), Marchiori, Stefanelli, Bodignon (38’ st Cunico), Simeoni, Sagrillo, Gerardi (27’ st Macedo), Olonisakin (35’ st Forte). Allenatore: Alessandro Pontarollo.

ARBITRO: Masi di Pontedera.

RETI:

NOTE: Spettatori: 400 circa. Ammoniti: Gerevini, Casella, Simeoni, Bordignon, Fagan. Angoli: 3-0 per il Campodarsego. Recupero: 0’ e 4’.