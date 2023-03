Serie D, girone C: orgoglio Campodarsego, Caldiero schiantato

Il Campodarsego riscatta Legnago e torna alla vittoria in casa dopo più di due mesi e regala un pomeriggio di gioia al pubblico del Gabbiano. Il 3 a 1 sul Caldiero rimette i biancorossi in piena scia playoff, ora distanti solo due punti e soprattutto regala preziosa autostima alla compagine biancorossa in vista del rush finale. Gara da incorniciare per gli uomini di Masitto, molto intensi in mezzo al campo, ma soprattutto concreti in fase realizzativa. Il tutto nonostante la solita partenza decisamente imperfetta di Guitto e compagni, con il gol di Orfeini al 4' ad aprire il pomeriggio.

Subita la rete, il Campodarsego trova il pari al 16' con Alluci e da quel momento vola sulle ali dell'entusiasmo. Oneto alla mezz'ora colpisce una traversa che trema ancora, mentre sei minuti dopo arriva il sorpasso, sempre con Alluci, fortunato con un tiro-cross che beffa il rivedibile Kuki.

Nella ripresa, il Caldiero attacca a testa bassa a caccia del pari, ma la difesa del Campodarsego non lascia passare più nulla. Anzi, il 3 a 1 definitivo lo fissa proprio un difensore, lo spagnolo Perez Blanco su assist di Michellotto. Nel finale i protagonisti sono Boscolo Palo, che si esalta su Fliciotto, e Alluci, ma Kuki gli nega il tris. Prossimo impegno per i biancorossi è in trasferta a Levico, gara di grande importanza per confermare le ambizioni stagionali della compagine di Masitto.

Questo il tabellino della gara del Gabbiano:

CAMPODARSEGO-CALDIERO TERME 3-1

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan (34′ st M. Marini), Guitto (18′ st Rivi), Perez (29′ st Girardello), Buratto, Michelotto, Alluci, Buongiorno, Orlandi (11′ st Bertazzolo), Cupani (18′ st Prevedello).

A disposizione: Minozzi, Negrin, Vitetta, Sabbadin.

Allenatore: Masitto.

CALDIERO TERME: Kuqi, Moretti, Braga, Filiciotto (42′ st Cherubin), Rossi (23′ st Righetti), Baldani, Orfeini (18′ st Pimazzoni), D. Marini (18′ st Zerbato), Battistini, Manarin (32′ st Viviani), Lerco.

A disposizione: Aldegheri, Roverato, Boldini, Cordioli.

Allenatore: Cacciatore.

Arbitro: Ferrara di Roma 2.

Reti: 4′ pt Orfeini, 16′ pt e 46′ pt Alluci, 20′ st Perez.

Note: ammoniti Cacciatore (all. Caldiero), Perez, Orlandi, Ballan, Rossi e Alluci. Calci d’angolo 2-1. Recupero 1′ e 7′