Serie D, girone C: Campodarsego ed Este protagoniste tra i convocati di Rappresentativa D e Under 18

Tempo di Natale, tempo di raduno del Nord per le rappresentative di Serie D e Under 18. Pieno di convocati per il Campodarsego con due giocatori nella Rappresentativa D e per l'Este con un convocato nella selezione Under 18. Nella rappresentativa di Serie D ci Mattia Cupani e Mattias Prevedello. Entrambi attaccanti, entrambi classe 2004, entrambi protagonisti nel Campodarsego come primi ricambi del duo Buongiorno-Rivi. Ancora alla ricerca della prima rete in campionato tutti e due, a differenza di Giovanni Cogo classe 2006 dell'Este, già in rete contro il Cjarlins.

Il raduno è previsto per il 13 e 14 dicembre a Montichiari (BS), dove si svolgeranno amichevoli a ranghi misti nella due giorni.