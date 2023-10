Il Campodarsego non sfonda, la Monte Prodeco porta a casa un punto prezioso per la salvezza

È ufficiale: il Campodarsego si è inceppato. Anche contro il non irresistibile Monte Prodeco, la squadra di Masitto non va oltre il pareggio per 0-0. I numeri della situazione biancorossa sono abbastanza chiari: 3 punti nelle ultime 4, appena 2 gol segnati a fronte di 3 subiti e secondo 0-0 a casalingo. Per carità, sono trascorse solo cinque giornate di campionato e forse è troppo presto per dare giudizi, allo stesso tempo è evidente che la creatura biancorossa è ancora indietro nella soddisfazione delle richieste del tecnico Masitto. Di sicuro le turbolenze estive legate alla direzione sportiva, prima Tonicello e poi a fine luglio ecco arrivare di rincorsa Briaschi, hanno aiutato poco la squadra, ma di certo dai biancorossi ci si aspettava molto di più, anche alla luce delle ottime amichevoli estive. Ora alle porte c'è un derby a San Martino di Lupari, contro la lanciatissima Luparense di Coletti, con la speranza per i tifosi della squadra del patron Pagin di vedere un Campodarsego diverso rispetto queste ultime giornate.

Fatto questo necessario preambolo, contro i trevigiani non si può dire che sia mancata la buona volontà in Oneto e compagni, con occasioni gol soprattutto nella prima parte e qualche episodio che lascia dubbi. Pronti via e Gerevini su punizione costringe Fontana al primo intervento di giornata. I trevigiani non stanno a guardare e poco dopo il 5' Tassi chiama agli straordinari il giovanissimo Minozzi, abile a respingere la minaccia dell'ex Brescia. I biancorossi non lesinano gli sforzi, Oneto colpisce il palo esterno al 20', mentre un minuto prima Chinellato non trova lo specchio dal limite. Rao ed ancora Chinellato si iscrivono al concorso delle occasioni sciupate di giornata, mentre al 35' il solito Pavanello viene murato da Fontana in versione superman. In chiusura di tempo è sempre Oneto ad andare vicino al bersaglio grosso, ma questa volta è la difesa di Vernucci a deviare in corner.

Nella ripresa il ritmo cala, Rao e Gerevini provano a portare minacce alla porta di Fontana, senza grossi risultati. Nel finale c'è spazio anche per il rosso a Fabbian, per un brutto fallo su Pavanello, ma nonostante l'inferiorità numerica ospite il risultato non cambia. Finisce 0-0 e tra sette giorni servirà un deciso salto di qualità dei biancorossi per vedere un derby che al momento non si preannuncia alla pari.

Questo il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-MONTE PRODECO 0-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Demo, Rao (35’ st Ballan), Casella (22’ st Duse), Bajic, Gerevini, Cocola (20’ st Sylla), Oneto, Chinellato (40’ st Mosti), Diarrassouba, Pavanello. Allenatore: Cristiano Masitto.

MONTE PRODECO: Fontana, Erman, Brero, Curumi, Zago (18’ st Abdulai), Tassi (28’ st Thiam), Borghesan, Pilotto (18’ st Fornari), Fabbian, Scappin, Guifo. Allenatore: Angelo Vernucci.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 43’ st Fabbian del Monte Prodeco. Ammoniti: Fornari, Curumi, Erman. Angoli: 9-0 per il Campodarsego. Recupero: 1’ e 4’.