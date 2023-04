Serie D, girone C: Este, la vetta è a -2! Menato decide contro il Cjarlins Muzane

Girone C

Menato gol e l'Este vola a soli due punti dalla testa classifica. È questo il verdetto di uno dei sei anticipi della 29esima giornata, con i giallorossi capaci di espugnare il terreno del Cjarlins Muzane di Carmine Parlato. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i ragazzi di Pagan, abili nel gestire le sfuriate friulane e colpire in modo chirurgico nella ripresa. Hombre del partido il solito Menato, che interrompe il digiuno dal gol risalente al 26 febbraio e firma l'undicesimo centro in campionato.

Una vittoria di importanza cruciale per l'Este che a cinque giornate dalla fine vede la vetta a soli due punti, grazie alle concomitanti sconfitte casalinghe di Legnago e Union Clodiense, rispettivamente contro Caldiero e Campodarsego. Crederci, a questo punto, è doveroso per gli uomini di Pagan e il prossimo impegno arriva ad hoc: giovedì 6 aprile alle ore 15:00 al Nuovo Comunale arriva proprio contro il Legnago di mister Donati.