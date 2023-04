Serie D, girone C: i risultati degli anticipi della 29°giornata

Tris di vittorie per le squadre padovane impegnate in Serie D. Este corsaro contro il Cjarlins Muzane, 0-1 con l'acuto di Menato, Stesso risultato per il Campodarsego sul campo della capolista Clodiense grazie a Buongiorno. Poker di vittorie consecutive per la Luparense, 4 a 1 in caso contro il Mestre