Giaco-Gol, l'Este pareggia al 96' in casa del Cjarlins Muzane

Un Este infinito porta a casa un punto insperato, per come si è sviluppata la gara, contro il Cjarlins Muzane. Nessuna logica in quel di Carlino, dove succede il tutto e il contrario di tutto all'interno dei 96' più divertenti del campionato. Per il Cjarlins appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato, per l'Este un'iniezione di autostima non indiferrente, anche se deve interrogarsi sul blak out avvenuto dal 38' del primo tempo in poi. Eh si, perché l'Este per 38' domina in casa della corazzata del campionato, un po' sulla falsariga di quanto visto due settimane fa a Breno, trovando le reti con Franzolin su cross dalla sinistra di Piccardi e con Moscatelli, abile a beffare Pollini con un rasoterra dal limite. Peccato che a questo punto la luce si spenga e i campioni di Parlato, annusando sufficienza nell'aria, si ridestano e trascinati da Fyda trovano prima il gol della speranza al 45' e il pari al 64'. Nel mezzo qualche sprazzo di Este con il solito 2004 Franzolin e con Zanetti, ma Pollini fa sempre buona guardia. Con il risultato in parità, la sfida diventa meravigliosa. Zanetti salva sulla linea la botta a colpo sicuro di Pellizzer, Belcastro dalla distanza fa saltare sul seggiolino il pubblico di Carlino, ma è solo un'illusione. Este non pervenuto e che sprofonda nel dramma all'86' quando il solito Fyda colpisce il palo e sulla ribattuta Belcastro è Flash Gordon e supera Agosti. Tutto finito? Macché! L'Este subito il 3 a 2 si risveglia dal torpore e all'ultimo assalto con Giacomazzi trova il pari. Schema di calcio d’angolo, l'ex Campodarsego si fa trovare appostato sul secondo palo e incorna in rete.



Questo il tabellino della gara:

CJARLINS MUZANE-ESTE 3-3

CJARLINS MUZANE Pollini, Zarrillo, Grassi (14’ st Guizzini), Nchama, Pellizzer, Gentile (44’ st Scozzarella), Bassi (14’ st Belcastro), Castagnaviz, Bussi (30’ st Calì), Osuji, Fyda. All. Parlato.

ESTE Agosti, Zanetti, Piccardi, Guitto (34’ st Okoli), Giacomazzi, Maset, Franzolin (44’ st Rossi), Caccin, Moscatelli (37’ st Busetto)g, De Vido, De Palma (27’ st Badon). All. Pagan.

Arbitro Ubaldi di Fermo.

Marcatori 26’ pt Franzolin, 38’ pt Moscatelli, 45’ pt Fyda; 19’ st Fyda, 41’ st Belcastro, 51’ st Giacomazzi.

Note Angoli: 4 a 2 per il Cjarlins Muzane. Recuperi: 2’ e 7’. Ammoniti: Moscatelli, Giacomazzi, Caccin, Gentile e Pellizzer.