Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 14°giornata

Serie D Girone C

Seconda giornata consecutiva con un derby padovano nel girone C del campionato di Serie D. L'Este di Pagan contro la rilanciata Luparense di Zironelli. Solo due punti in classifica dividono le due contendenti, al Nuovo Comunale - con la forte rivallità tra le due compagini - si prospetta spettacolo. Impegno casalingo per il Campodarsego della coppia gol Rivi-Buongiorno contro il Portogruaro.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Portogruaro - Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno (Martone-Manzini)



Este-Luparense - Arbitro: Gabriele Sciolti di Lecce (Della Mea-Milillo)