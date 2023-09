Serie D, mister Masitto: «Contro il Bassano ci è mancato solo il gol»

Il Campodarsego si è inceppato. O meglio, sta ricalibrando le misure della stagione. Solo così si possono spiegare i due pari consecutivi contro l'Atletico Castegnato e il Bassano. Mister Masitto, ai microfoni societari, analizza il momento dei suoi ragazzi con la tranquillità di chi sa che il percorso sarà ancora lungo e molto tortuoso in un girone di C della Serie D molto combatutto come di prassi.



«È stata una gara dura, una battaglia, con il Bassano, ma come ripeto spesso, quando non si può vincere, meglio pareggiare. Abbiamo subito un solo tiro in porta, quindi sono felice di questo atteggiamento dei ragazzi. Rispetto alla settimana scorsa abbiamo messo più idee in campo. Forse eravamo più arrabbiati sette giorni fa per il pareggio in extremis, al tempo stesso siamo all'inizio di un percorso con un gruppo nuovo. Contro il Bassano ci è mancato solo il gol. Quando la giornata è storta in fase finalizzativa bisogna essere pazienti. Sono contento per la fase difensiva, il clean sheet è molto importante. Mi fa piacere che ogni domenica cerchiamo di comandare le partite. ».