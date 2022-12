Serie D, girone C: Luparense è notte fonda a Legnago, i veronesi vincono 3 a 0

Il Legnago apre la crisi della Luparense. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Zironelli cade in casa del Legnago, nell'anticipo della sedicesima giornata di campionato di Serie D girone C. 3 a 0 per i veronesi di mister Donati, che si confermano la squadra più in forma del momento. I numeri parlano chiaro per capitan Rocco e compagni: 6 vittorie nelle ultime 7 gare, difesa meno battuta del raggruppamento, con appena 12 reti subite, e seconda affermazione stagionale nei confronti dei Lupi, dopo quella di agosto in Coppa Italia.

Che cosa dire della squadra di Zironelli, se non quanto già scritto in passato. I grandi nomi, tanto in panchina quanto in campo, si accatastano e i risultati restano deludenti. Evidentemente le responsabilità sono anche dirigenziali. Il settimo posto attuale in classifica non deve preoccupare più di tanto, ma deve fare riflettere il bottino raccolto dalla Luparense contro le prime sei della classe: appena 3 sui 18 disponibili, frutto di tre pareggi contro Union Clodiense, Cartigliano ed Este. La vittoria nelle ultime sette partite è arrivata solo nel derby - in rimonta - contro il Campodarsego. In compenso sono arrivate due sconfitte e quattro pareggi. Numeri non da big o squadra che punta dichiaratamente al primo posto come si scrive o si dichiara da più parti dall'inizio dell'annata. La fortuna di mister Zironelli, oltre ad essere un tecnico ed una persona perbene, sono le squadre davanti alla Luparense: in fondo la testa della classifica si trova a soli 6 punti, anche se le squadre a cui rosicchiare i punti sono tante, ben 6, in attesa del risultato del Campodarsego di Masitto contro la Villafranca Veronese. In quel caso diventeranno 7.

Sulla linea maginot difensiva e di centrocampo del Legnago si sono infrante le opportunità dei Lupi al Sandrini. Sblocca Sambou alla mezz'ora del primo tempo, Rocco e Gatto legittimano il dominio veronese nella ripresa. Massimo Donati può godersi un grande Legnago, mentre per la Luparense è tempo di leccarsi le ferite. Il 23 dicembre termina il girone d'andata al Casée contro il Caldiero, reduce dalla scoppola casalinga con l'Union Clodiense. Fare punti contro il team di mister Cacciatore diventa d'obbligo.

Questo il tabellino della partita:

Legnago Salus-Luparense 3-0

Legnago Salus (4-2-3-1): Di Stasio; Travaglini, Noce, Gasparetto, Mazzali (23’st Muteba); Casarotti, Baradji; Sambou (29’st Gatto), Van Ransbeeck (30’st Sternieri), Zanetti (17’st Ruggeri); Rocco (29’st Kouassi). A disp.: Fusco, Zarrillo, Musumeci, Rodella. All.: Donati.

Luparense (3-4-1-2): Milan; Maset, Montesano, Zanini; Beltrame, Casarotto (8’st Beccaro), Boscolo, Bia (8’st De Leo); Rubbo (22’st Roberti); Merkaj (8’st Bussi), Gnago. A disp.: Voltan, Solerio, Cabianca, Mariutto, Manè. All.: Zironelli.

Arbitro: Guido Verrocchi di Sulmona (Galigani-De Tommaso).

Reti: 23’pt Sambou; 7’st Rocco, 31’st Gatto.

Note: spettatori 300. Ammoniti Bia (Lup), Van Ransbeeck (Leg), Boscolo (Lup), Zanini (Lup) e Montesano (Lup). Angoli: 8-6 per il Legnago. Recupero: pt 1’, st 4’.