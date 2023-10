Serie D: Luparense e Campodarsego, mercoledì i 32esimi di Coppa Italia

É tempo di trentaduesimi di finale Coppa Italia di serie D per dCampodarsego e Luparense. Appuntamento a mercoledì 18 ottobre a partire dalle ore 15:00. Gara secca, con i calci di rigore, in caso di parità, per decidere chi avanza dopo il 90’.

Il Campodarsego, con il morale a mille dopo il successo di domenica nel derby proprio contro i Lupi, affronta al Gabbiano il Montecchio Maggiore. I vicentini non sono nel migliore momento della loro storia stagionale, ma mister Masitto tiene alta la guardia. «Il Montecchio come tutte le squadre è fastidioso, con una rosa importante con attaccanti importanti. Sarà un avversario difficile da affrontare, ma ci sarà un Campodarsego spigliato, con la voglia sempre di andare in campo a comandare il gioco. Cercheremo sempre le giocate migliori per provare a vincere la partita, anche se non sarà facile».

Questi i convocati di Masitto:

Portieri: Cazzaro, Minozzi, Rizzolo

Difensori: Bajic, Battilana, Mboup, Negrin, Oneto, Pasquetto, Rao

Centrocampisti: Duse, Frison, Girardello, Sabbadin

Attaccanti: Chinellato, Cocola, Cupani, Pavanello, Prevedello, Sylla, Reato

In casa Luparense, c'è da ripartire dopo la debacle contro il Campodarsego. La gara del Casée contro il Chions non è delle più facili, ma Coletti è affamato e non vuole lasciare nulla di intentato in questa stagione. Contro i friulani dovrebbero trovare spazi gli interpreti meno usati in questo primo scorcio stagionale, incluso il leader difensivo Carboni, già in panchina domenica. Ancora out Bangal, in rete nelle ultime due amichevoli disputate dal suo Mozambico, rispettivamente contro Angola e Nigeria.