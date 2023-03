Serie D, girone C: Este è secondo posto con Cuccato, Mestre senza scampo

L'Este è al secondo posto in classifica del girone C del campionato di Serie D grazie all'1 a 0 a domicilio sul campo del Mestre, nell'anticipo della 26°giornata. Basta una zuccata di Cuccato al 31' per avere la meglio di mister Zecchin e i suoi arancioneri al Baracca. Con questo risultato gli uomini di Pagan agganciano l'Union Clodiense a 42 punti, quest'ultima attesa dello scontro diretto del Bettinazzi contro l'Adriese in programma domenica 5 marzo.

Dopo la vittoria di misura contro la Dolomiti Bellunesi, altra affermazione risicata per i ragazzi di Pagan, oramai una splendida realtà di questo campionato e capaci di blindare la difesa in queste ultime partite, grazie ad un assetto più compatto e meno sparagnino, rispetto l'inizio del girone di ritorno. Un bel inno al pragmatismo e ad Este si sogna la Serie C.