Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Ringrazio la società per il lavoro che sta svolgendo sul mercato"

Parola d'ordine: ritrovare il Campodarsego perduto. Con questo mantra mister Masitto vuole che il suo Campodarsego torni a macinare gioco e punti contro la Villafranca Veronese, quart'ultima in classifica nel girone C del campionato di Serie D. Ecco le dichiarazioni alla vigilia dell’allenatore biancorosso, Cristiano Masitto:

"Dobbiamo giocare una grande partita. Serve un approccio giusto e feroce contro la Villafranca Veronese, perché arriviamo da un periodo non buono. C'è da ritrovare la nostra anima e il nostro spirito.

Se analizziamo le ultime 4-5 partite possiamo trovare due secondi tempi sbagliati, mentre nelle altre sfide abbiamo giocato bene. Abbiamo perso delle certezze ed è indispensabile ritrovarle. Veniamo da una brutta sconfitta, ma in questa settimana ho visto bene la squadra. Serve ritrovare mentalità e cattiveria per vincere le partite.

Abbiamo analizzato gli errori del periodo. Sicuramente serve maggiore concentrazione e fame. I nuovi arrivi ci stanno aiutando a livello fisico e morale. Si allenano a 1000 all'ora e stimolano positivamente gli altri. Domani sarà una gara tosta. La Villafranca Veronese arriva da una vittoria, hanno Marchetti in grande forma dopo la doppietta contro il Torviscosa e sono in un momento di grande entusiasmo. Tutto dipende da noi, basta regali agli avversari. Mi aspetto una grande risposta in questo senso.

Ringrazio la società per il lavoro che sta svolgendo sul mercato. Ci serviva un difensore in più ed è arrivato puntualmente Farabegoli. Abbiamo messo un grande innesto in rosa, ora serve che tutti lo aiutino ad inserirsi al meglio per tornare ad essere belli tosti.

Serve essere più squadra e collettivo. La vittoria è importante cercarla in tutti i modi, ma lo è ancora di più ottenerla tramite le prestazioni, cercando di non perdere se è possibile. Torniamo ad essere quelli visti contro la Luparense o l'Union Clodiense e non quelli contro il Montebelluna nel secondo tempo."