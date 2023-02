Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Attenzione alle palle inattive del Legnago"

Sette risultati utili di fila, con due vittorie di fila in trasferta e 4 punti conquistati nelle ultime due partite. Con questo biglietto da visita il Campodarsego si presenta al cospetto della capolista del girone C, il Legnago Salus di mister Massimo Donati. I veronesi sono la miglior difesa del campionato - con appena 3 gol subiti in casa - il terzo miglior attacco del girone e la squadra con il maggiore numero di vittorie raccolte in stagione, ben 13 sino a questo momento. Si prospetta lotta agonistica e tecnica di primo ordine per il Campodarsego, come riconosce mister Masitto alla vigilia del match:

"Queste gare si preparano da sole. Giochiamo contro la capolista, ma i ragazzi sono motivati. Sono partite che ci possono insegnare sempre qualcosa. La nostra filosofia di gioco è chiara e non ci discostiamo da questo pensiero. Sappiamo adattarci bene ad ogni evenienza e i ragazzi sono meravigliosi dal punto di vista dell'applicazione. Contro il Legnago all'andata abbiamo vinto, facendo una delle migliori partite dell'anno. Loro erano in evoluzione, domenica sarà un'altra partita. Ci sarà da lottare a livello tattico, tecnico e caratteriale. I duelli saranno fondamentali. La differenza verrà fatta dagli episodi, soprattutto nelle palle inattive dove loro sono molto bravi. E poi serve un pizzico di fortuna, che magari nelle ultime partite ci è mancata. Serve lucidità quando avremo le occasioni. Siamo dispiaciuti del pareggio in casa contro la Dolomiti, ma se non vinci evidentemente non lo meriti. Non vediamo l'ora di scendere in campo, consapevoli di quello che abbiamo imparato nel girone d'andata".