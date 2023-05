Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) «Vogliamo chiudere in bellezza questa stagione»

La stagione del girone C si chiude con un derby tutto padovano. Campodarsego contro Luparense, è questa la finale playoff in scena domenica al Gabbiano a partire dalle ore 16:00. Due filosofie a confronto, due società con progetti ambiziosi, con due presidenti appassionati, amici fuori dal campo e protagonisti dei salotti televisivi sportivi della provincia, ma per 90' o 120' sarà sfida vera.

In campionato, durante la stagione regolare, una vittoria per la Luparense all'andata, con il risultato di 4 a 2 in rimonta, e un pareggio 0-0 proprio in casa dei biancorossi. Per quest'ultimi, chiudere con un successo, nel match più sentito e più prestigioso, sarebbe il coronamento di un campionato che ha visto la squadra allenata da mister Cristiano Masitto lottare con coraggio in ogni campo. Discorso diverso per i Lupi, partiti con ambizioni da primo posto, risucchiati fino alla zona playout a fine febbraio e ridestati solo con l'arrivo della bella stagione, con una marcia di sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove. Mister Zironelli sogna di salutare San Martino di Lupari con una vittoria ai playoff, la rivincita perfetta dopo la grande confusione dello scorso mese di dicembre di cui è stato vittima.

Dirige la gara Antonio Liotta di Castellamare di Stabia, coadiuvato da Gian Marco Cardinali di Perugia e Matteo Franzoni di Lovere. Mister Masitto ai canali ufficiali biancorossi ha parlato dell'ultima gara stagionale: «Ci sono buone sensazioni in vista del derby. Volevamo la finale, l'abbiamo detto dall'inizio dell'anno. Siamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto ed ora ce la giochiamo. Incontriamo una squadra in forma e forte. Abbiamo la testa su quello che serve. Dobbiamo chiudere il cerchio iniziato due anni fa. Sarà una gara affascinante. La Luparense ha fatto una grande rincorsa e nelle ultime partite ha dimostrato che sarebbe potuta essere una compagine importante per i piani alti. Hanno una rosa di grande qualità e con un mister che stimo molto. Il Campodarsego arriva bene a questa sfida. Siamo curiosi di vedere i nostri ragazzi in una gara secca. Sarà emozionante e sono convinto che ci farà crescere. Non credo sarà una gara spettacolare, ma abbiamo entrambe una filosofia ben precisa. In alcune fasi sarà una sfida aperta, perché la voglia di fare gol c'è sempre. Vogliamo chiudere in bellezza questa stagione. Non voglio che abbiamo la pancia piena. Diamo tutto in questa finale e poi trarremo le conclusioni a gara terminata. Speriamo ci siano tante persone e tanto tifo. Il Campodarsego ha bisogno di sostegno nei momenti importanti.