Serie D, girone C: fatal Portogruaro per il Campodarsego, playoff appesi ad un filo

Seconda sconfitta in questo girone di ritorno per il Campodarsego. Al Mecchia vincono gli uomini di Conte con il risultato di 1 a 0, grazie ad un guizzo di Lirussi al 62'. Dopo cinque risultati utili di fila e a tre giornate dalla fine, il Campodarsego è ancora in zona playoff, ma si ritrova il fiato sul collo delle dirette inseguitrici come Luparense, Virtus Bolzano, Caldiero e Cjarlins Muzane. Sarà una battaglia fino alla fine, ma di certo gli uomini di Masitto dovranno resettare questa caduta il più in fretta possibile. Magari già dall'impegno interno contro il Montebelluna, penultimo in classifica, ma reduce da due vittorie di fila.

La cronaca. Nei primi 45', tanto equilibrio con occasioni da ambo le parti. Basso e Ferramisco sono imprecisi, mentre Alluci e Cupani costringono agli straordinari Muraca. Il Campodarsego protesta al 30' per un atterramento in area di Ballan, ma Spedale fa correre. Prima della chiusura del tempo Muraca è superbo su Muraca. Nella ripresa si gioca sul filo dell'equilibrio e la rete arriva con Lirussi, subentrato due minuti prima, abile a concretizzare una ripartenza fulminea della squadra di Conte. La reazione del Campodarsego è tutta nel tacco fuori misura di Buongiorno e nel destro scoordinato di Michelotto. Pochino per sperare di pareggiare una gara del genere.



Questo il tabellino della gara.

PORTOGRUARO-CAMPODARSEGO 1-0

PORTOGRUARO: Muraca, Cofini, Zamuner, Basso, Alcantara (36′ st Facca), Peresin (16′ st Zanin), Franceschini (28′ st Bertoia), Ferramisco (28′ st Burigotto), Rodriguez (15′ st Lirussi), Bronzin, Dal Compare. A disposizione: Varischetti, Bonaldi, Franzin, Di Lollo. Allenatore: Conte.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Buratto (27′ st Michelotto), Perez, Farabegoli, Diarrassouba, Alluci (15′ st Guitto), Rivi (12′ st Buongiorno), Orlandi (26′ st Girardello), Cupani (4′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Cocola, Negrin. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Spedale di Palermo.



Reti: 17′ st Lirussi.



Note: ammoniti Alcantara, Buratto, Ferramisco, Muraca e Zanin. Calci d’angolo 1-6. Recupero 1′ e 6′