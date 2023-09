Serie D, girone C: risultati e classifica della 1°giornata

Ecco i risultati della prima giornata del campionato di Serie D raggruppamento C:

Adriese - Dolomiti Bellunesi 0-1 30' pt Caprioni (D)

Breno - Atletico Castegnato 1-1 4' pt Vita (B), 45' pt Pesenti (AC)

Campodarsego - Mori Santo Stefano 2-1 42' pt Pavanello (C), 16' st Chinellato (C), 51' st Molina (M)

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore 0-0

Este - Chions 1-1 6' st Valenta (C), 45' st Moscatelli (E)?

Mestre - Monte Prodeco 2-0 3' st Ndreca (Me), 26' st Frison (Mes)

Portogruaro - Luparense 0-1 47' st rig. Leveque (L)

Union Clodiense - Treviso 0-0 (in campo alle 17:30)

Virtus Bolzano - Bassano 1-3 20' pt Olonisakin (B), 30' pt Vinciguerra (VB), 40' pt autogol Milani (B), 4' st Gerardi (B)