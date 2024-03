Serie D, girone C, risultati e classifica 26°giornata: Campodarsego e Este ok, Luparense pari e rimpianti

Il Campodarsego non si ferma e dopo i 4 gol della settimana scorsa al Chions, vince con un pizzico di sofferenza di troppo in casa del Breno. In rete Cupani nel primo tempo, Gerevini ad inizio ripresa, e Casella a rimettere le cose in chiaro dopo il gol della speranza di Verzeni. Masitto vola a quota 40. Beffa atroce per la Luparense a Montebelluna. Non bastano le reti di Graziano e Buongiorno, quest'ultimo su rigore, nel primo tempo per avere la meglio dei trevigiani, che rimontano nel finale di gara. I Lupi restano in zona playout, perché Adriese ed Atletico Castegnato nelle retrovie vincono ed inguaiano Bagatti, con uno score decisamente poco esaltante a San Martino di Lupari: 15 punti in 15 partite, con 14 gol fatti e 17 subiti. C'è qualcuno come Coletti e il ds Gabrielli che per molto meno hanno perso il proprio impiego ai Lupi. Vittoria di corto muso dell'Este nello scontro diretto con il Portogruaro al Nuovo Comunale. Hombre del partido Juan Cardellino all'89', con successo dedicato alla famiglia Marchetti per la perdita di Cesare, imprenditore ed industriale da sempre vicino alle questioni in casa giallorossa.

Ecco tutti i risultati della 26°giornata del campionato di Serie D girone C, ottavo turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Mestre 3-2

Breno-Campodarsego 1-3 7' pt Cupani (C), 4' st Gerevini (C), 12' st Verzeni (B), 38' st Casella (C)

Chions-Bassano 0-2 9' pt rig. Rolim (B), 44' pt Raicevic (B)

Cjarlins-Virtus Bolzano 0-1 8' st Bounou (V)

Este-Portogruaro 1-0 44' st Cardellino

Monte Prodeco-Luparense 2-2

Montecchio Maggiore-Dolomiti Bellunesi sospesa dopo 15' per impraticabilità del campo

Treviso-Mori Santo Stefano 4-0 22' pt Raggio (T), 26' pt Meola (T), 43' pt Simonetta (T), 27' st Gnago (T)

Union Clodiense-Adriese 0-1 11' st Brugnolo (A)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 60, Bassano 48, Treviso 47, Dolomiti Bellunesi 47*, Campodarsego 40, Este 40, Portogruaro 39, Mestre 35, Chions 35,​ Monte Prodeco 35, Adriese 33, Luparense 32, Montecchio Maggiore 31*, Atletico Castegnato 30, Breno 24, Cjarlins Muzane 22, Mori Santo Stefano 15, Virtus Bolzano 15



Prossimo Turno: Adriese-Breno, Bassano-Monte Prodeco, Campodarsego-Treviso, Dolomiti Bellunesi-Chions, Luparense-Atletico Castegnato, Mestre-Este, Mori Santo Stefano-Montecchio Maggiore, Portogruaro-Cjarlins, Virtus Bolzano-Union Clodiense