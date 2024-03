Serie D girone C, risultati e classifica 25°giornata: gioia Este e Campodarsego, Luparense ancora k.o

Due vittorie e una sconfitta per le padovane in quarta serie. Deborda il Campodarsego sul Chions, con quattro gol e calcio spettacolo a firma Pavanello, Segalina, Diarrassouba e Cocola. I biancorossi salgono a 37 in classifica al pari dell'Este di Pagan, trionfante di corto muso con una rete di Maset poco dopo la metà del tempo. Di nuovo in crisi la Luparense, con la seconda sconfitta di fila. Ed ora Bagatti rischia grosso.

Ecco tutti i risultati della 25°giornata del campionato di Serie D girone C, settimo turno del girone di ritorno:



Adriese-Montecchio 2-1 8' pt Gioè (A), 14' pt Pavan (M), 37' st Accursi (A)

Bassano-Atletico Castegnato 1-0 9' st Raicevic (B)

Campodarsego-Chions 4-0 28' pt Pavanello (Cam), 3' st Segalina (Cam), 10' st Diarrassouba (Cam), 20' st Cocola (Cam)

Dolomiti Bellunesi-Luparense 2-0 39' pt Marangon (D), 45' st Perez (D)

Este-Cjarlins Muzane 1-0 27' st Maset (E)

Mestre-Union Clodiense 1-1 4' st Aliù (U), 35' st Pinton (M)

Mori Santo Stefano-Monte Prodeco 2-4 27' pt Crestani (Mon), 35' pt Candio (Mor), 41' pt Chinellato (Mon), 9' st Thiam (Mon), 29' st Borghesan (Mon), 50' st Buccella (Mor)

Portogruaro-Breno 6-1 5' pt Vita (B), 36' pt K. Rossi (P), 46' pt autogol Berna (2-1), 15' st Ejesi (P), 21' st Montalto (P), 27' st Ejesi (P), 36' st Rosso (P)

Virtus Bolzano-Treviso 2-1

La classifica aggiornata

Union Clodiense 60, Dolomiti Bellunesi 47, Treviso 44*, Bassano 45, Portogruaro 39, Campodarsego 37, Este 34, Chions 35, Mestre 35,​ Monte Prodeco 35, Montecchio Maggiore 31, Luparense 31, Adriese 30, Atletico Castegnato 27, Breno 24, Cjarlins Muzane 22, Mori Santo Stefano 15, Virtus Bolzano 9* *una gara in meno



Prossimo Turno: Atletico Castegnato-Mestre, Breno-Campodarsego, Chions-Bassano, Cjarlins-Virtus Bolzano, Este-Portogruaro, Monte Prodeco-Luparense, Montecchio Maggiore-Dolomiti Bellunesi, Treviso-Mori Santo Stefano, Union Clodiense-Adriese