Serie D girone C, risultati e classifica 24°giornata: cade la Luparense, pari per Este e Campodarsego

Domenica senza risultati positivi per le squadre padovane in quarta serie. Este e Campodarsego pareggiano fuori casa, rispettivamente contro l'Atletico Castegnato e con il Montecchio Maggiore. Per gli uomini di Pagan gara subito in salito per effetto del gol di Bertazzoli e rimediata a 10' dalla fine dal difensore goleador Giacomazzi, mentre ancora senza reti il Campodarsego di Masitto nel vicentino. Sconfitta amara per la Luparense al Casée contro il Bassano. Ci pensa forte a regalare il derby ai vicini vicentini.



Ecco tutti i risultati della 24°giornata del campionato di Serie D girone C, sesto turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Este 1-1 19' pt Bertazzoli (C), 35' st Giacomazzi (E)

Breno-Virtus Bolzano 2-0 16' st Melchiori (B), 27' st Vita (B)

Chions-Mori Santo Stefano 2-1 13' st Mendes (M), 15' st De Anna (C), 37' st De Anna (C)

Cjarlins Muzane-Mestre 2-0 28' pt Belcastro (C), 25' st Lucatti (C)

Luparense-Bassano 0-1 21' st Forte (B)

Monte Prodeco-Dolomiti Belunesi 1-4 33' pt autogol Perez (D), 38' pt Tardivo (D), 41' pt Marangon (D), 15' st Perez (D), 49' st T. Cossalter (D)

Montecchio-Campodarsego 0-0

Treviso-Adriese 0-1 35' pt Moretti (A)

Union Clodiense-Portogruaro 1-0 20' pt Aliù (U)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 59, Dolomiti Bellunesi 44, Treviso 44, Bassano 42, Portogruaro 36, Chions 35, Campodarsego 34, Este 34, Mestre 34,​ Monte Prodeco 32, Luparense 31, Montecchio Maggiore 31, Adriese 27, Atletico Castegnato 27, Breno 24, Cjarlins Muzane 22, Mori Santo Stefano 15, Virtus Bolzano 9



Prossimo Turno: Adriese-Montecchio, Campodarsego-Chions, Dolomiti Bellunesi-Luparense, Este-Cjarlins Muzane, Mestre-Union Clodiense, Mori Santo Stefano-Monte Prodeco, Portogruaro-Breno, Virtus Bolzano-Treviso