Serie D, girone C: il Ballarin è del Campodarsego, l'ex Buongiorno condanna l'Union Clodiense

Il Campodarsego espugna il Ballarin di Chioggia e si impone sulla capolista Union Clodiense con il risultato di 1 a 0. Match winner uno degli ex di questa sfida, Daniele Buongiorno, capocannoniere del girone C con 14 reti al pari di Gioé dell'Adriese.



Vittoria meritata per i biancorossi (per l'occasione con la maglia bianca da trasferta), alla quarta affermazione nelle ultime cinque, la sesta stagionale in trasferta, al secondo posto in questa speciale classifica alle spalle dell'Este di Pagan e in coabitazione proprio con la Clodiense. La classifica con questi tre punti inizia ad assumere connotati molto interessanti per i biancorossi: agganciata l'Adriese, fermata sul pari dal Torviscosa, ora alzando lo sguardo si scorge la vetta a soli 4 punti. E giovedì 6 aprile alle ore 15:00 al Gabbiano c'è il derby con la lanciatissima Luparense.

Tornando alla gara odierna, Mister Masitto incarta Andreucci su tutta la linea con le armi proprie di chi sa cosa vuole: intensità in mezzo, difesa protetta da Buratto e con un eroico Perez Blanco con la mascherina in Osimhen mode, e un poker di assi in avanti difficile da contenere per ogni difesa. Nonostante l'assenza di Diarrassouba, Prevedello ed Orlandi sulle fasce e Rivi e Buongiorno in avanti hanno messo in difficoltà costantemente la linea difensiva veneziana. Il gol annullato a Rossi nel primo tempo lascia l'amaro in bocca ai clodiensi, ma non può essere un alibi su cui appigliarsi per la sconfitta odierna. La reazione dopo la sberla subita all'alba della ripresa lascia il tempo che trova, con Serena e Calabrese fermati da Boscolo Palo sempre attento. Alluci e Buongiorno sprecano le occasioni buone per raddoppiare, ma è giornata di festa per il presidente Pagin e i suoi ragazzi. Finisce in gloria per il Campodarsego, per la Clodiense tanto da fare se l'obiettivo è la salita in Serie C.



Ecco il tabellino della gara.

UNION CLODIENSE-CAMPODARSEGO 0-1

UN. CLODIENSE: Zecchin, Nalesso, Gning, R. Serena (19′ st Calabrese), Munaretto, Cuomo, Tognoni (34′ st Minicucci), Vecchione (9′ st Padovan), Aliù, F. Serena, Ouro (11′ pt Rossi, 9′ st Duse). A disposizione: Bragato, Calcagnotto, Salvi, Ferrara. Allenatore: Andreucci.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Girardello (12′ st Negrin), Buratto, Perez (12′ st Guitto), Farabegoli, Rivi (17′ st Michelotto), Alluci (36′ st Vitetta), Buongiorno, Orlandi (41′ st Bertazzolo), Prevedello. A disposizione: Minozzi, Cupani, Cocola, Marini. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Arcidiacono di Acireale.

Reti: 1′ st Buongiorno.

Note: ammoniti Perez, R. Serena, Vecchione, Girardello, Farabegoli, Duse, Minicucci, Masitto (all. Campodarsego) e Calabrese. Calci d’angolo 4-2. Recupero 3′ e 6′.