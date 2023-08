Serie D: Moscatelli torna al gol, l'Este vince il Trofeo "Frutta del Doge" contro il Vigasio

Il rigore vittoria segnato da Luca Moscatelli al 77' del Trofeo "Frutta del Doge" a Castelbaldo, contro il Vigasio, è la più bella notizia di questo inizio di preparazione dell'Este di Pagan. Al terzo tentativo, grazie il ritorno al gol di Moscatelli dopo 10 lunghissimi mesi dalla rottura dei legamenti del ginocchio destro, la squadra di Pagan fa suo questo prestigioso torneo estivo. La rete di Moscaltelli è decisamente l'indicazione migliore della gara contro i veronesi, così come l'impermeabilità difensiva già intravista nel pareggio 0-0 contro l'Unione La Rocca Altavilla della giornata di mercoledì.

Giallorossi ancora imballati nelle gambe, ma capaci di avere la meglio su una compagine - che militerà nel girone A del campionato Eccellenza - capace di mettere in campo intensità tecnica ed agonistica nell'arco dei 90'.

Prossimo appuntamento per gli uomini di Pagan, sabato 19 agosto a Mestrino per il Memorial Bertocco, con due mini gare da 45' per continuare a dare minutaggio a chi ha più bisogno e prepararsi verso il primo turno di Coppa Italia del prossimo 27 agosto.

Una sconfitta che non fa male quella rimediata nel tardo pomeriggio di sabato dal Campodarsego allo stadio comunale di Noale, contro i padroni di casa del Calvi dell'ex Albignasego mister Vito Antonelli. 1 a 0 per i veneziani, con i biancorossi di Cristiano Masitto che hanno affrontato la gara con il giusto piglio, ma si sa nel calcio d’estate escono dei risultati anche a sorpresa. Molto bene i tanti giovani impiegati dal tecnico, che ha deciso di puntare su una formazione ricca di “under”. Otto infatti i giocatori nati nel 2003, 2004 e 2005 in campo. Nella ripresa la consueta girandola di sostituzioni. Nonostante il ko buone indicazioni per Masitto. Oggi si replica con l’amichevole di lusso dello Stadio delle Terme di Monteortone, ad Abano. I biancorossi saranno di scena dalle ore 18 contro il Padova di Vincenzo Torrente.