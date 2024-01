Verso Cittadella-Sampdoria: le 5 curiosità sulla 22°giornata

I cinque temi più interessanti su Cittadella-Sampdoria gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B.

? Nel match d’andata tra le due formazioni, il Cittadella ha ottenuto la sua prima vittoria di sempre in Serie B contro la Sampdoria – nei precedenti sei confronti, infatti, i blucerchiati erano rimasti imbattuti con 3 vittorie ed altrettanti pari. I blucerchiati non hanno mai perso in tre trasferte contro il Cittadella in Serie B (1V, 2N), vincendo quella più recente (24 marzo 2012) – in generale, solo contro il Vicenza i blucerchiati hanno vinto due partite di fila in casa di un’avversaria veneta in Serie B (1-0 nel maggio 2002 e 2-1 nel maggio 2003).

? Dopo una serie di nove gare senza sconfitte (7V, 2N), il Cittadella ha perso per 1-3 contro la Ternana nell’ultimo turno di campionato, subendo lo stesso numero di reti incassate nelle precedenti otto giornate di Serie B. I veneti non registrano due sconfitte consecutive nel torneo da ottobre, contro Pisa e Cremonese in quel caso ed entrambe con il risultato 2 a 1 per le rivali.

? La Sampdoria ha perso le ultime due partite di campionato; i blucerchiati potrebbero registrare tre sconfitte di fila in Serie B per la prima volta dall’aprile 2000.

? Da una parte, nessuna squadra ha guadagnato più punti del Cittadella da situazione di svantaggio (12) in questa stagione di Serie B; dall’altra, nessuna formazione ha perso più punti della Sampdoria dopo essere andata avanti nel punteggio (14).

? Filippo Pittarello è stato coinvolto in quattro gol nelle ultime quattro partite del Cittadella in Serie B (due reti e due assist) e potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per tre match di fila nel torneo per la prima volta in carriera. I granata sono la vittima preferita di Manuel De Luca in Serie B: tre reti in sei sfide nel torneo contro la formazione veneta. Inoltre, il classe ’98 ha preso parte a tre gol nelle sue ultime cinque presenze di campionato (due marcature e un assist), tante partecipazioni attive quante ne aveva collezionate nelle precedenti 27 gare di Serie B.