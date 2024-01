Serie B, Ternana-Cittadella: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro la Ternana, nella gara del Liberati valida per la 21° giornata:



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Salvi 5, Pavan 5,5, Negro 6, Carissoni 5,5; Vita 6, Danzi 5,5 (dal 14' s.t. Angeli 6), Carriero 6 (dal 23' s.t. Mastrantonio 6); Cassano 5,5 (dal 23' s.t. Baldini 6); Pandolfi 6,5 (dal 35' s.t. Magrassi s.v.), Pittarello 6 (dal 14' s.t. Maistrello 6)

PANCHINA Maniero, Frare, Giraudo, Rizza, Amatucci, Kornvig, Tessiore



Kastrati 6,5: Tiene a galla i suoi come puoi, respingendo e chiudendo su Raimondo, Casasola, Pereiro e Carboni. Nelle reti può fare poco. Lui resta sempre con la spina accessa durante tutto l'incontro.

Salvi 5: Pomeriggio da archiviare nel file delle "gara da dimenticare". Accorcia tardi su Carboni nel primo gol, Lucchesi in avvio ripresa sorprende un po' tutti sul centro destra difensivo granata e in fase di appoggio ha pochi guizzi. Ha l'esperienza e la saggezza per ripartire meglio e più forte di prima contro la Sampdoria.

Pavan 5,5: Raimondo gira spesso nelle sue lande, facendolo dannare, anche se a bucarlo in avvio di ripresa è Lucchesi, che sguscia a sorpresa alle sue spalle e davanti a Salvi. Termina la gara davanti la difesa, con pochi acuti.

Negro 6: Tappa qualche falla, usa le maniere forti su chi gli transita vicino, beccando un giallo inevitabile nella ripresa. Cerca di beccarne qualcuna di testa in attacco, ma è un pomeriggio storto. Da ex Perugia, esce almeno a testa alta dal Liberati.

Carissoni 5,5: L'intensità di Casasola è un fattore che non aveva considerato? Sembrerebbe di si, vedendo come nel primo tempo e in avvio di ripresa viene sovrastato dall'italo brasiliano. Chiude in crescendo la sfida, alzandosi con maggiore puntualità sulla linea dei centrocampisti.

Vita 6: Parte con il turbo e sul suo lato il Cittadella costruisce le migliori trame di gioco. Eclissante nei secondi 45', complice un Pyyhtiä sette polmoni che lo costringe a tante rincorse all'indietro.

Danzi 5,5: Le idee sono chiare, la realizzazione talvolta meno. Pereiro gli ronza intorno, preoccupandolo tanto e distraendolo dalla creazione del gioco. Gli manca il ritmo partita, come ovvio che sia. Da rivedere in futuro in un contesto gara più brillante. (Dal 14' s.t. Angeli 6: Entra ed arriva il 3 a 1 con cui la Fere chiude la sfida. Ha poche colpe sulla gemma di Pereiro dai 30 metri, ne ha ancora meno sul resto della partita).

Carriero 6: De Boer è un cliente strano. Non sembra fare nulla di appariscente, ma l'ex Avellino lo soffre in corsa ed intensità. L'assolo a inizio. ripresa sembra caricarlo, ma è un fuoco di paglia. (Dal 23' s.t. Mastrantonio 6: Cuce e ricama sul centro sinistra nel forcing finale).

Cassano 5,5: La traversa con il destro al 9' è il secondo spartiacque della gara. Da quel momento sembra quasi immalinconirsi, con l'ex compagno romanista Faticanti che non gli fa vedere boccia. (Dal 23' s.t. Baldini 6: Non scendeva in campo dal 2 dicembre. È lui il nuovo acquisto granata del mercato di gennaio?)

Pandolfi 6,5 - IL MIGLIORE IN CAMPO: Nel vocabolario, alla voce "Freddezza" gli esempi con il suo nome si sprecano. Quinta rete in campionato, ancora in area di rigore, ancora mettendo in mostra un sangue freddo da bomber consumato. In precedenza l'assist di velluto per il palo di Pittarello. (Dal 35' s.t. Magrassi s.v.: Spicci di gioco e zero palloni toccati).

Pittarello 6: Finché lui è dentro la partita, il Cittadella sale che è una meraviglia. Terzo assist di fila, punta completa, con movimenti da Serie A e ampi margini di miglioramento sottoporta. Quel palo...che peccato! (Dal 14' s.t. Maistrello 6: Mette chili e centimetri in avanti, sfiorando il gol della speranza finale).

ALLENATORE Gorini 5,5: Prima sconfitta dopo quasi 3 mesi da imbattuto. Non tutti i sabati ci saranno i Gaston Pereiro in campo a fare pentole e coperchi ed è giusto non fare drammi, levandosi il cappello innnazi al percorso compiuto dai granata in queste prime 21 giornate. Un solo spunto di riflessione: anche la Ternana giocando a 3 dietro, con i quinti molto larghi e un uomo tra le linee ha messo in difficoltà il congegno granata.

TERNANA (3-5-1-1)

Iannarilli 6; Mantovani 6,5 (dal 37' s.t. Boloca s.v.), Sorensen 5, Lucchesi 7; Casasola 6,5 (dal 28' s.t. Distefano 6), De Boer 6, Faticanti 7 (dal 28' s.t. Favasuli 6), Pyyhtiä 6, Carboni 6,5; Pereiro 8,5 (dal 28' s.t. Labojko 6); Raimondo 6,5 (dal 21' s.t. Favilli 6)

PANCHINA Vitali, Brazao, Boloca, Zuberek, Capuano, Diakitè, Dionisi, Luperini

ALLENATORE Breda 7