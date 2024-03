Verso Padova-Vicenza: 2461 biglietti venduti, sold out Tribuna Est, Poltrone Premium e Biancoscudate

Domani il Renate, intanto in città cresce l'attesa per il derby di mercoledì 6 marzo 2024 alle 20.45 contro la squadra di Vecchi. Sold out Tribuna est, Poltrone Premium e Poltrone Biancoscudate, quasi 2500 biglietti già acquistati