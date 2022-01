Favorire e promuovere gli spazi a Ronchi del Volo, ecco come fare la domanda per il palazzetto del centro parrocchiale

L’emergenza legata al Covid-19, ha obbligato le società sportive a riorganizzare le attività per garantire la sicurezza aumentando la disponibilità di spazi a disposizione ed il numero di ore per organizzare le attività in gruppi meno numerosi.

La proposta

L’amministrazione comunale di Casalserugo, al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno dell’attività sportiva, ha previsto un fondo per mettere a disposizione, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino, il palazzetto del Centro Parrocchiale applicando le stesse tariffe degli impianti sportivi comunali (Palasport, palestra di via Firenze). In questo modo si vuole favorire e promuovere gli spazi a Ronchi al fine di incentivare l’aggregazione e la socializzazione di giovani e adulti che avranno la possibilità di svolgere attività sportiva in sicurezza.

Come fare la domanda

Per presentare la domanda, è sufficiente compilare il modulo nella sezione dedicata sulla home page del sito del Comune e inviarla a: segreteria@comune.casalserugo.pd.it

Modulo domanda

Info web

https://www.comune.casalserugo.pd.it/contributo-utilizzo-palestra-del-centro-parrocchiale-san-martino-di-ronchi-del-volo