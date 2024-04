Padova Marathon, parata di stelle azzurre per la stracittadina

Hanno scritto pagine di storia della maratona italiana e internazionale, appassionando per anni i podisti con le loro sfide. E, anche se oggi non indossano più i colori azzurri, non hanno perso un briciolo del loro amore per la corsa. Un amore che trasmetteranno anche ai podisti della Padova Marathon. Domenica 21 aprile saranno infatti via anche loro nelle Stracittadine, alle 9.30 in Prato della Valle. E il giorno prima, sabato 20 aprile alle 15.30, si racconteranno all’interno di “Marathon tips: i consigli dei campioni”, un talk aperto a tutti che si terrà nel rinnovato Expo di Prato della Valle. Loro, in rigoroso ordine alfabetico, sono Anna Incerti, Giacomo Leone, Maurizio Leone, Ruggero Pertile, Giovanni Ruggiero e Deborah Toniolo. A chiacchierare con loro Federico Bini, che il giorno dopo sarà lo speaker in Prato della Valle.

Anna Incerti, campionessa europea a Barcellona 2010 e medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 nella mezza maratona, ha un legame speciale con Assindustria Sport, avendo chiuso la sua carriera ad alto livello proprio con i colori gialloblù, che l’hanno accompagnata anche agli Europei di Monaco 2022, anno in cui fu medaglia di bronzo in Prato della Valle sui 42 chilometri. Giacomo Leone, oggi presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia, è stato l’ultimo europeo a vincere la maratona di New York prima dell’inizio di un lungo periodo dominato da atleti africani, ed è stato due volte terzo a Padova, nel 2002 e nel 2006. Maurizio Leone lavora al suo fianco come Capo Settore Mezzofondo per il Comitato Fidal Puglia, dopo aver indossato 15 volte la maglia azzurra assoluta. Di Ruggero Pertile, oggi Direttore generale di Assindustria Sport, è sin troppo facile parlare: la Padova Marathon è casa sua, avendola vinta due volte, nel 2006 e nel 2016, lui che alle spalle ha tre partecipazioni ai Giochi Olimpici e quattro ai Mondiali nella maratona, specialità che l’ha visto guidare per anni la Nazionale italiana. Giovanni Ruggiero è l’argento dei Giochi del Mediterraneo del 1997 ed è stato sette volte azzurro. La scledense Deborah Toniolo è stata campionessa europea a squadre a Goteborg 2006 assieme a Bruna Genovese, Giovanna Volpato, la già citata Anna Incerti e Marcella Mancini.

Campioni di ieri, campioni per sempre. Pronti a raccontarsi sabato 20 aprile, prima nella conferenza stampa della vigilia dell’evento, in programma all’Expo Village alle 12 (assieme ai top runners di questa edizione), poi, soprattutto, alle 15.30, nel momento interamente dedicato ai loro consigli ai podisti. Imperdibili per tutti i runners.