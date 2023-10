Una vita in palestra: Paolo Tassetto è «Cavaliere dello Sport» 

E' passato forse un po' sottotraccia che quest'estate, il noto preparatore fisico e Strength coach padovano, il M° Benemerito di Pesistica Olimpica, Paolo Tassetto è stato insignito a Genova del prestigioso titolo di Cavaliere dello Sport, dedicato ai settori del sociale e dello sport, con il patrocinio del Coni, della Regione Liguria, del Comune di Genova e dell’ASI Nazionale.

La Benemerenza di Cavaliere dello Sport ha come peculiarità quella di premiare non solo i più alti risultati sportivi, ma soprattutto l’impegno svolto nel campo del sociale e della solidarietà. "Non si tratta di fasce da indossare qualche volta in occasioni ufficiali, semmai è uno sprone a continuare sulla valorizzazione del sociale, dell'insegnamento ai giovani, della semina nella società e dello stimolo per gli altri. Vengono di fatto premiate personalità del mondo dello sport, per meriti strettamente sportivi oppure educativi, tecnici, giornalistici".

La cerimonia d’investitura, diretta ed organizzata dal Presidente dell’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport, Silvestro Demontis, si è svolta alla presenza delle istituzioni genovesi con un folto pubblico. Durante l’investitura, una voce fuori campo ha ricordato in breve il loro operato e perché si è deciso di premiarli: i cavalieri hanno pronunciato la formula di giuramento etico, esprimendo la solenne promessa di “perseguire sempre i valori più nobili dello sport e della solidarietà”. Subito dopo la fatidica frase “Sorgi Cavaliere!”, il M° Tassetto ha ricevuto: il medaglione con l’araldica dell’Ordine e la scritta “Pernix corpus, mens libera” (mente libera, corpo sano), il Diploma con la motivazione “per l’impegno profuso in favore della comunità e i meriti conseguiti nell’attività sportiva e sociale”, la fascia verde (a rappresentare la speranza) con frange dorate, la cravatta verde, lo scudetto e il distintivo. L’evento si è concluso il giorno seguente al Santuario della Guardia di Genova con la S. Messa celebrata da Monsignor Marco Granara, che ha voluto incontrare i Cavalieri. Tra i vincitori negli anni anche Graziano Cesari, Bebbe Marotta, Attilio Lombardo, Marco Lanna, Enrico Chiesa e Nino Benvenuti.

Il personal trainer Paolo Tassetto da 25 anni è uno storico maestro al Gymnasium Forum Padova. La “qualificata e appassionata” carriera del Cav. Paolo Tassetto, specialista nell’allenamento e condizionamento della forza, perdura da 40 anni, preparando atleti di levatura nazionale e internazionale (dal karate al football americano, dal bodybuilding all’armwrestling, dal judo al calcio, dalla canoa alla scherma, dal rugby al motociclismo, dall’ hockey alla boxe), portandoli a salire sui podi europei, internazionali e olimpici.

•2002 Maestro di Pesistica e Cultura Fisica FIPCF

•2009 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

•2013 Palma di Bronzo al Merito Tecnico CONI

•2017 Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

•2018 Palma d’Argento al Merito Tecnico CONI

•2019 Maestro Benemerito FIPE

•2020 Socio Benemerito ANC (Associazione Nazionale Carabinieri)