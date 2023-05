Musme e sport insieme per un weekend di salute, ricerca e movimento

Sabato 13 e domenica 14 maggio il Museo di Storia della Medicina e della Salute (Musme) propone “Lo Sport incontra il MUSME”: un weekend partecipativo, gratuito e aperto al pubblico con un ricco cartellone di iniziative incentrato sulla promozione della cultura sportiva e della salute per tutte le età. L’iniziativa, è promossa dell’ente museale MUSME con l’Assessorato allo Sport del Comune di Padova, in collaborazione con l’Uisp-Unione italiana sport per tutti. Durante la due giorni, la sede museale di via San Francesco offrirà un palinsesto con lezioni nel chiostro che spaziano dallo yoga alle arti marziali, dal percorso posturale alla capoeira, dal Tai Chi all’hip hop. Momenti di sport per tutta la famiglia ma anche incontri di approfondimento sui corretti stili di vita e l’importanza dell’attività motoria, oltreché l’opportunità di ascoltare le esperienze di un gruppo di atleti, mentre nella mattinata di sabato le scuole incontreranno gli atleti paralimpici di Obiettivo3 nell’ambito della mostra Passage che chiude a fine mese e propone un percorso fotografico dedicato alle discipline paralimpiche e al rapporto tra tecnologia e disabilità.

«L'interpretazione che la fondazione MUSME vuole dare al patrimonio museale è quella di promuovere non solo il valore dell’esposizione interattiva ma anche la possibilità di valorizzare la cultura sul tema della salute creando occasioni di richiamo per contribuire a diffondere messaggi di prevenzione e benessere nella popolazione, attraverso un linguaggio moderno, accattivante, comprensibile e scientificamente coerente. Indiscutibilmente, incentivare lo sport e l'attività fisica, proponendo un fine settimana di esperienze che favoriscono queste pratiche oltre ad una serie di approfondimenti sul tema, è un modo per promuovere la salute sia fisica che mentale» sottolinea Gerardo Favaretto, presidente di Fondazione Musme.

«Sport e salute sono un binomio inscindibile, e la promozione di una sana attività sportiva è un elemento che come Amministrazione abbiamo a cuore in modo particolare» afferma Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova, «abbiamo investito e investiamo tuttora, negli impianti sportivi di base e sosteniamo le associazioni sportive nel loro sforzo di offrire l’opportunità di fare sport e attività fisica al maggior numero possibile di persone. L’iniziativa del MUSME si combina perfettamente con il nostro impegno ed è quindi con grande piacere che abbiamo sostenuto fin da subito l’idea e la sua realizzazione. Questa due giorni promuove la cultura della salute a 360° ed è anche una ottima occasione per far diffondere i vantaggi assicurati dalla prevenzione e da sani stili di vita. Mi auguro che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione in nome dello sport e della salute».

Nell’anno in cui Padova ha ottenuto il riconoscimento di Città europea dello Sport con la motivazione di essere “un buon esempio dello sport per tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto”, il MUSME ha pensato a un weekend dedicato all’associazionismo sportivo e alla diffusione della conoscenza scientifica incentrata sull’esercizio fisico come motore del benessere individuale e collettivo. Ricco e variegato il programma delle proposte che coinvolgeranno diversi spazi del MUSME. In entrambe le giornate l’appuntamento nel chiostro del museo a partire dalle 9.30 con una serie di lezioni tenute da insegnanti professionisti per conoscere da vicino le varie discipline: dallo yoga mattiniero alla ginnastica posturale per ridurre le tensioni muscolari negli adulti. Nel corso del pomeriggio bambini e ragazzi potranno ballare al ritmo di Hip hop e urban dance. Mentre il sabato mattina gli atleti di Obiettivo3 incontreranno gli studenti delle scuole superiori cittadine per uno scambio di esperienze. Da segnare in calendario anche il ciclo di conferenze di approfondimento. Sabato 13 maggio alle 15.30 nel centro congressi del MUSME l’incontro intitolato “Lo sport a tavola: cibarsi e nutrirsi, c’è una bella differenza!” con la partecipazione di Antonio Paoli, professore ordinario di Scienze dell’esercizio e dello sport- dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Padova, che proporrà un excursus sulla storia e i miti dell’alimentazione in ambito sportivo, mentre Elena Dogliotti biologa e nutrizionista della Fondazione Umberto Veronesi parlerà di alimentazione come fattore di prevenzione. Insieme a loro, la campionessa di atletica leggera Elisa Molinarolo pronta a condividere la sua esperienza sportiva e il rapporto con la nutrizione nella preparazione agonistica. Modera il giornalista Daniele Ferrazza. Domenica alle 15.30, sempre al centro congressi MUSME, l’incontro intitolato “La mentalità sportiva: quanto la mente influisce sullo sport, quanto lo sport può aiutare la mente”. Partecipano la professoressa Marta Ghisi, docente del dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova, e Mauro Bergamasco rugbista e mental coach. Modera Matteo Ercolin, editore di Dì Salute.

Alcune attività sono su prenotazione, per info. www.musme.it/sport-incontra-musme/

In caso di maltempo gli appuntamenti sportivi nel chiostro, verranno rinviati, mentre saranno mantenute le due conferenze pomeridiane. Tutti gli aggiornamenti sui canali social e sito del MUSME.