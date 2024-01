Verso Parigi 2024: Bebe Vio riparte da Abano Terme

Tre giorni di ritiro fra test e allenamenti per Bebe Vio in vista di Parigi 2024. Obiettivo: la qualificazione ai Giochi Paralimpici per lei ed altri 16 atleti del team di art4sport, Associazione ONLUS di Bebe Vio Grandis, che ha festeggiato il suo quattordicesimo compleanno