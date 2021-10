Alta Fratte al lavoro per l’esordio casalingo e l’atteso derby con l’Aduna

In una gara difficilissima contro una rivale storica, ille ragazze dell’sono riuscite a raddrizzare dapprima il match vincendo il secondo set, dopo aver perso il primo. Si sono anche portate a condurre il terzo, ma si sono poi fatte recuperare per cedere il parziale. Nel quarto set l’incontro è stato accesissimo; purtroppo le giocatrici non sono state in grado diche sono capitate e l’incontro è stato chiuso dalla formazione di casa.

Le parole del capitano Marta Masiero (18 punti a referto) sono state comunque improntate all’ottimismo. Le ragazze hanno comunque messo in campo qualità e quantità e ora si sono già messe a lavorare in vista del prossimo importante incontro. Nella prossima gara, infatti, ci sarà il derby padovano con l’Aduna Volley, per un inizio di stagione decisamente scoppiettante. L’appuntamento è per sabato 23 ottobre alle 20:30, finalmente in presenza.