Cisl: «All'ospedale di Schiavonia servono assunzioni se si vogliono far funzionare i reparti»

La Cisl va all’attacco. «Questi due anni di pandemia hanno ridotto notevolmente la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio della Bassa padovana a causa della trasformazione dell’ospedale di Schiavonia in Covid Hospital e portato alla luce la cronica carenza di personale, di quello che alla sua apertura sarebbe dovuto diventare uno degli ospedali più all'avanguardia della regione» dicono Fabio Turato e Alessandro Piovan, dirigenti Cisl Fp.

I dati

Sono stati 11.559 i ricoveri in meno di due anni a Schiavonia e 34.951 gli accesi in meno al pronto soccorso. «Il pronto soccorso di Schiavonia - afferma Alessandro Piovan, dirigente Cisl Fp - non solo è stato declassato a punto di primo intervento, ma ha anche dovuto gestire migliaia di accessi Covid costringendo il personale a lavorare costantemente in condizioni di estrema difficoltà essendo il "primo filtro" dell’ospedale». Poi ci sono circa 5 mila interventi chirurgici non realizzati in tutta l’Ulss 6 di cui mille solo a Schiavonia. «A questi numeri vanno aggiunti quelli legati alla carenza di personale che più volte abbiamo denunciato nel presidio di Schiavonia e in tutti gli ospedali dell’Ulss 6 Euganea – proseguono i sindacalisti - Si fa presto a fare il conto, per effetto delle sospensioni legate al disegno legislativo 44 mancano all’appello nei reparti dell’Ulss oltre 200 operatori sanitari tra infermieri, oss e tecnici sanitari, a cui vanno ad aggiungersi almeno altri 200 lavoratori assenti per maternità, malattia ed aspettative a vario titolo. Le carenze di personale trovano origine da una programmazione fatta di tagli e razionalizzazioni che risalgono a prima della pandemia. Per la gestione dei nuovi reparti serve l’assunzione di almeno 70 infermieri e 25 oss oltre al personale medico, infettivologo, anestesisti e pneumologi».