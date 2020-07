Ultimi maxi concorsi del Bo in presenza, ora si riparte a settembre dopo la pausa estiva

La macchina dei concorsi del Bo è ripartita dopo la fine del lockdown e si è conclusa la scorsa settimana con due concorsi importanti. I prossimi saranno a settembre.

I concorsi

Seguendo alla lettera un protocollo studiato per evitare il contagio, l’Università di Padova ha potuto continuare con i concorsi in presenza per la ricerca del personale. Gli ultimi due a svolgersi sono stati quello per il supporto alla didattica il 23 luglio e quello per il supporto dell’attività contabile per le strutture di Ateneo il 24 luglio. «Entrambi si sono svolti nel complesso di via Beato Pellegrino dove abbiamo le aule più grandi – spiega Anna Maria Cremonese, dirigente dell’area personale –. Al primo si sono presentate un centinaio di persone, al secondo la metà e l’aula poteva contenerne 300. Hanno sostenuto il concorso meno candidati del previsto: che vi siano delle rinunce è normale ma credo abbia influito anche il Covid».

Il protocollo

I candidati dovevano presentarsi a orari scaglionati, in modo da non creare assembramenti. In coda e all’interno dell’edificio dovevano rispettare la distanza di un metro, indossare le mascherine e igienizzarsi le mani. Ognuno doveva firmare un’autocertificazione che attestasse la mancanza di sintomi e di contatti con persone positive. Tutte le postazioni erano sanificate e distanziate e la commissione aveva davanti un parafiato. «Ora ci saranno gli orali e la procedura da seguire sarà la stessa – continua Cremonese – Prima della pausa estiva ci saranno altri concorsi, tutti per tecnici con 3 o 4 candidati. Per i più grossi aspetteremo settembre e le modalità potrebbero cambiare, a seconda di come si comporterà il virus».