Tram e cantieri, Ascom Padova plaude agli sgravi fiscali per i negozi: «Una nostra idea»

«Soddisfatti che il Comune di Padova abbia recepito la nostra idea sulla riduzione della tassazione nei confronti dei negozi interessati dai cantieri. Ci piacerebbe però che non fosse solo uno “sconto” sull’occupazione del suolo pubblico o sulla detassazione dell’imposta sulla pubblicità, ma anche su tutte le altre tasse di competenza municipale a cominciare da quella sui rifiuti»: il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, rivendica la primogenitura dell’idea della detassazione e spinge perché non sia un “pannicello caldo” ma sia un intervento di sostanza.

Tram e negozi

«Ovviamente nei limiti delle possibilità - continua il presidente dell’Ascom Confcommercio - ma con il chiaro intento di andare in soccorso di chi, in questo lungo lasso di tempo che va da adesso a quando finiranno i lavori del tram, vedrà la propria attività fortemente limitata dal cantiere che, o renderà difficile l’accesso o nasconderà le vetrine». Soddisfatto poi Bertin lo è per quel “Mai più” che il sindaco ha pronunciato in seguito al maxi ingorgo di lunedì nell’area della Fiera. «Non ho motivo per dubitare delle capacità di tutti i soggetti coinvolti nei cantieri - continua Bertin - e dunque voglio sperare che il sindaco abbia espresso una convinzione e non solo un auspicio, ma mi permetto solo di sottolineare che episodi come quello di lunedì confermano l’immagine, drammatica, di una città chiusa, difficile da raggiungere e dunque poco attrattiva. Nei prossimi giorni - conclude Bertin - abbiamo già in programma un incontro col sindaco. Sarà quella l’occasione per un confronto che mi auguro ampio, sereno e produttivo nell’interesse non solo del comparto commerciale ma dell’intera città».