Fs e BusItalia: «Ecco le novità del servizio e l'orario invernale»

Corse dedicate agli studenti e potenziamento del servizio di sanificazione dei mezzi. Sono queste le novità dell’orario invernale delle linee urbane ed extraurbane di Busitalia Veneto che partirà lunedì 14 settembre.

Corse dedicate agli studenti:

Busitalia Veneto ha previsto un orario specifico per le corse dirette verso gli istituti superiori dei quattro poli scolastici di Padova:

il polo di Via Cave con gli istituti Scalcerle, Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia e Marchesi;

il polo in zona nord con gli istituti Valle, Curiel, Severi e Rogazionisti;

il polo in zona sud con gli istituti Marconi, Bernardi, Selvatico, Ruzza e Calvi;

il polo est con gli istituti Cornaro e Gramsci.

Anche i Comuni della provincia beneficeranno di nuove corse dirette verso gli istituti scolastici, con partenze da Villafranca, Villaguattera, Rubano, Cervarese, Montemerlo, Piazzola, Borgoricco e Fiumicello di Campodarsego. Le nuove linee consentiranno di raggiungere direttamente le sedi scolastiche, con una riduzione significativa dei tempi di percorrenza e di permanenza a bordo dell’autobus e senza cambi in autostazione.

Sicurezza

Per tutelare la sicurezza dei passeggeri e del personale Busitalia Veneto, in aggiunta alle quotidiane operazioni di sanificazione effettuate sulle vetture presso i depositi aziendali, sono previsti ulteriori interventi: presso il capolinea principale della stazione FS, dell’autostazione e il capolinea del tram, squadre di intervento specializzate sanificheranno i mezzi dopo ogni corsa negli orari di maggior affluenza. A partire da martedì 15 settembre, gli abbonati al servizio urbano ed extraurbano potranno ritirare gratuitamente una visiera protettiva trasparente presso le agenzie di Busitalia Veneto. Busitalia Veneto ricorda che per usufruire del servizio è obbligatorio l’uso della mascherina per proteggere naso e bocca ed è consigliato igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser presenti a bordo.

Orari

POLO 1: SCALCERLE, DUCA DEGLI ABRUZZI, S. BENEDETTO DA NORCIA, MARCHESI sede FUSINATO LINEE EXTRAURBANE E017 NOVENTA V.‐VO'‐PADOVA ‐ 017 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PADOVA ‐ IST. VIA CAVE 07:48 07:58 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA IST. VIA CAVE ‐ PADOVA 12:20 12:30 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. VIA CAVE ‐ PADOVA 13:15 13:25 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. VIA CAVE ‐ PADOVA 13:15 13:25 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO 13:55 14:10 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. VIA CAVE ‐ PADOVA 14:03 14:15 E020 CERVARESE‐MONTEMERLO‐PADOVA ‐ 020 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO CERVARESE ‐ M.MERLO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:50 07:43 E031 CAMISANO‐MESTRINO‐PADOVA ‐ 031 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA VILLAGUATTERA ‐ RUBANO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:50 07:41 E035 AGNA‐CANDIANA‐PADOVA ‐ 035 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA CANDIANA ‐ CASALSERUGO ‐ MASERA' ‐ IST DUCA DEGLI ABRUZZI ‐ PADOVA 06:38 08:00 E040 S.PIETRO IN GU'‐CAMISANO‐PADOVA ‐ 040 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA VILLAFRANCA ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:57 07:45 E074 CITTADELLA‐CARMIGNANO‐PADOVA ‐ 074 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PIAZZOLA S/B ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:51 07:45 Ist. Duca degli Abruzzi‐PD POLO 1: SCALCERLE, DUCA DEGLI ABRUZZI, S. BENEDETTO DA NORCIA, MARCHESI sede FUSINATO LINEE URBANE NAV Navetta Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE 07:00 07:50 SCOLASTICO FERIALE 07:15 07:50 U06 Linea Urbana 06 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE Guardi Duca degli Abruzzi per Pellegrino Cave 07:25 08:05 SCOLASTICO FERIALE 07:28 07:53 SCOLASTICO FERIALE 07:30 07:55 SCOLASTICO FERIALE 07:30 07:55 SCOLASTICO FERIALE 07:35 08:00 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA 07:36 08:01 SCOLASTICO FERIALE Duca degli Abruzzi Ferrovia per Bronzetti 12:57 13:27 SCOLASTICO FERIALE Duca degli Abruzzi Ferrovia per Bronzetti 12:57 13:27 SCOLASTICO FERIALE Duca degli Abruzzi Ferrovia per Bronzetti 13:52 14:22 SCOLASTICO FERIALE 14:03 14:23 U12 Linea Urbana 12 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE Ferrovia ‐ Duca Abruzzi 07:20 07:45 Navetta S. Giacomo Scalcerle Duca degli Abruzzi Navetta Ferri Mandriola S.Agostino Scalcerle D.Abruzzi Ferrovia ‐ Duca Abruzzi ‐ Lagrange (via B.Pellegrino,Cave) Ferrovia ‐ Duca Abruzzi ‐ Lagrange (via B.Pellegrino,Cave) Ferrovia ‐ Duca Abruzzi ‐ Lagrange (via B.Pellegrino,Cave) Largo Europa ‐ Scalcerle (via Cave) Ferrovia ‐Tommaseo ‐ Codalunga ‐ B.Pellegrino ‐ Cave ‐ Duca Abruzzi Cave ( Scalcerle ) ‐ Bronzetti ‐ Codalunga

POLO 2: VALLE, CURIEL, SEVERI, ROGAZIONISTI LINEE EXTRAURBANE E036 TREBASELEGHE‐BORGORICCO‐PADOVA ‐ 036 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO BORGORICCO ‐ FIUMICELLO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 07:05 07:46 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST. SEVERI CENTRALE 07:40 07:50 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST. SEVERI CENTRALE 07:40 07:50 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST. SEVERI CENTRALE 07:45 07:55 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST. SEVERI CENTRALE 07:50 08:00 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PD AUTOSTAZIONE ‐ MORTISE ‐ IST. MARCHESI/BOAGA 07:50 08:05 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PADOVA ‐ IST.VALLE 07:50 07:58 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PADOVA ‐ IST. SEVERI CENTRALE 07:55 08:05 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:10 13:20 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:10 13:20 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA IST. MARCHESI/BOAGA ‐ MORTISE ‐ PD AUTOSTAZIONE 13:25 13:40 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. VALLE ‐ PADOVA 13:45 13:53 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:55 14:05 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:55 14:05 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:55 14:05 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST. SEVERI CENTRALE ‐ PADOVA 13:55 14:05 E060‐V PADOVA ‐ NOALE ‐ 060‐V Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO TREPONTI S.MARIA DI SALA ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 07:07 07:53 POLO 2: VALLE, CURIEL, SEVERI, ROGAZIONISTI LINEE URBANE U09 Linea Urbana 09 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO 07:40 07:50 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO 07:40 07:50 SCOLASTICO FERIALE 07:40 08:05 SCOLASTICO FERIALE 13:10 13:20 SCOLASTICO FERIALE 13:10 13:20 SCOLASTICO FERIALE 13:55 14:05 SCOLASTICO FERIALE 13:55 14:05 SCOLASTICO FERIALE 13:55 14:05 U22 Linea Urbana 22 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE Istituto Severi ‐ Ferrovia 13:10 13:25 NAV Navetta U10 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE 07:05 08:00 Ferrovia ‐ Ist. Severi Ferrovia ‐ Ist. Severi Ferrovia Belzoni Severi Curiel Ist. Severi ‐ Ferrovia per via Goldoni Ist. Severi ‐ Ferrovia per via Goldoni Ist. Severi ‐ Ferrovia per via Goldoni Ist. Severi ‐ Ferrovia per via Goldoni Ist. Severi ‐ Ferrovia per via Goldoni Ponte di Brenta Ospetale P.Valle Duca POLO 3: MARCONI, BERNARDI, SELVATICO, RUZZA, CALVI LINEE EXTRAURBANE E020 CERVARESE‐MONTEMERLO‐PADOVA ‐ 020 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO CERVARESE ‐ M.MERLO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:50 07:43 E031 CAMISANO‐MESTRINO‐PADOVA ‐ 031 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA VILLAGUATTERA ‐ RUBANO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:50 07:41 E040 S.PIETRO IN GU'‐CAMISANO‐PADOVA ‐ 040 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA VILLAFRANCA ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:57 07:45 E062 AGNA‐BAGNOLI‐PADOVA ‐ 062 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ ISTITUTO MARCONI 07:45 07:55 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ ISTITUTO MARCONI 07:45 07:55 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST.MARCONI ‐ PADOVA 14:05 14:15 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST.MARCONI ‐ PADOVA 14:05 14:15 E071 LOVA‐BOJON‐PADOVA ‐ 071 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO BOJON‐CELESEO‐IST. MARCONI‐PADOVA 06:38 07:40 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO CAMPOLONGO ‐ VIGONOVO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:44 07:48 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PIOVE DI S.‐SAONARA‐IST. MARCONI‐PADOVA 06:43 07:41 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PADOVA‐IST.MARCONI‐SAONARA‐BOJON 13:20 14:15 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST.MARCON.SAON.BOJON 13:45 14:42 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA‐IST.MARCONI‐SAONARA‐BOJON 14:15 15:15 E074 CITTADELLA‐CARMIGNANO‐PADOVA ‐ 074 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PIAZZOLA S/B ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:51 07:45

POLO 3: MARCONI, BERNARDI, SELVATICO, RUZZA, CALVI LINEE URBANE U13 Linea Urbana 13 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo INVERNALE FERIALE 07:05 07:40 SCOLASTICO FERIALE 13:45 14:10 SCOLASTICO FERIALE Prato della Valle ‐ Limena 14:25 15:15 U16 Linea Urbana 16 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo INVERNALE FERIALE 06:55 07:35 SCOLASTICO FERIALE Ponte S. Nicolò ‐ Prato della Valle 07:12 07:31 INVERNALE FERIALE 13:45 14:25 NAV Navetta U24 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE 07:05 08:00 U88 Linea Urbana 88 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo INVERNALE FERIALE 06:45 07:10 INVERNALE FERIALE 07:05 07:30 INVERNALE FERIALE 07:23 07:50 Altichiero ‐ Prato della Valle Prato della Valle Altichiero Roncajette ‐ Prato della Valle Codalunga Capolinea ‐ Roncajette Mandriola Prato della Valle Severi Circolare Carpanedo per P.d.Valle Circolare Carpanedo per P.d.Valle Circolare Albignasego per P.d.Valle dev S. Tommaso POLO 4: CORNARO, GRAMSCI LINEE EXTRAURBANE E005‐Z PIOVE DI SACCO ‐ PADOVA ‐ 005‐Z Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA PADOVA ‐ IST. GRAMSCI 07:40 07:50 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO IST.GRAMSCI ‐ PADOVA 13:20 13:30 E035 AGNA‐CANDIANA‐PADOVA ‐ 035 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO AGNA ‐ IST. GRAMSCI ‐ PADOVA 06:20 07:39 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO BOVOLENTA‐CASALSERUGO‐BERTIPAGLIA‐IST.GRAMSCI‐PA 06:50 07:40 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ CANDIANA VIA IST. GRAMSCI 13:15 14:10 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA ‐ IST.GRAMSCI ‐ AGNA 14:00 15:05 E062 AGNA‐BAGNOLI‐PADOVA ‐ 062 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO BAGNOLI‐MASERA'‐IST. GRAMSCI‐PADOVA 06:35 07:43 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA‐IST.GRAMSCI‐BERTIPAGLIA‐BAGNOLI 14:00 15:00 E071 LOVA‐BOJON‐PADOVA ‐ 071 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO CAMPOLONGO ‐ VIGONOVO ‐ ISTITUTI ‐ PADOVA 06:44 07:48 E073 STRA‐NOVENTA P.‐PADOVA ‐ 073 Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA STRA‐NOVENTA P.‐PADOVA VIA IST.CORNARO 07:05 07:42 SCOLASTICO FERIALE SCOLASTICA ESCLUSO IL SABATO PADOVA‐IST.CORNARO‐NOVENTA P.‐STRA 13:55 14:32 LINEE URBANE NAV Navetta Periodo Cadenza Percorso Partenza Arrivo SCOLASTICO FERIALE Navetta Cornaro 06:50 07:50

