Maltempo, nuova perturbazione in tutto il Veneto: prolungata l'allerta gialla

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha inviato un aggiornamento, prolungando alla mezzanotte di domenica 24 l’allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in tutto il Veneto

Maltempo

Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione con possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Per le zone VENE-H (Piave Pedemontano), VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini), VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione) anche possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari. Le previsioni meteo di Arpav indicano nella seconda parte di oggi, venerdì 22 settembre, tempo instabile/perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci. Nel pomeriggio/sera di sabato 23 ripresa dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi e possibilità di fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura.